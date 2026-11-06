الأمم المتحدة: ملايين النازحين السودانيين مهددون بفقدان المأوى مع نفاد التمويل

حذرت منظمات أممية من تهديد نقص التمويل لمساعدات الإيواء الطارئ لملايين النازحين السودانيين، مؤكدة عجز الوكالات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة وتجديد مخزوناتها.

الأمم المتحدة: ملايين النازحين السودانيين مهددون بفقدان المأوى مع نفاد التمويل
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   17:14
مركز الأخبار
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قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية ‌للهجرة اليوم إن ملايين النازحين بسبب الحرب الأهلية في السودان يواجهون خطر فقدان المأوى الطارئ في ظل استنزاف مخزون المساعدات بسبب نقص التمويل.

وأشارت الوكالتان إلى أن ما يقدر بنحو ​15.4 مليون شخص في السودان بحاجة ماسة إلى إيواء طارئ ومستلزمات منزلية ​أساسية، لكن القيود المالية تعني أن الوكالات الإنسانية لا تستطيع إعطاء أولوية تقديم المساعدات إلا لحوالي عشرة بالمئة من المحتاجين.

وذكرت المفوضية والمنظمة في بيان ​مشترك أن 936 ألف شخص تلقوا مساعدات حتى الآن، مما يترك فجوة كبيرة ​بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ولا يزال السودان يشهد أكبر أزمة نزوح في العالم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب في عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ولا يزال حوالي 8.6 مليون شخص نازحين داخل البلاد، في حين فر أكثر ‌من 4.6 مليون شخص عبر الحدود. وعاد أيضا أكثر من 5.2 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية، ليجدوا في كثير من الأحيان منازلهم والبنية التحتية والخدمات الأساسية مدمرة.

وقال محمد رفعت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان إن المنظمة تكافح من أجل ​الحفاظ على سير ​العمليات مع تضاؤل الموارد.

وأضاف في كلمة ألقاها من الخرطوم خلال إحاطة للأمم المتحدة في جنيف أن المنظمة تمكنت في هذا العام وحده من ​توزيع أكثر من 40 ألف طن، لكن مستودعاتها فارغة تماما ​الآن.

وأشار رفعت إلى أن عدد النازحين داخليا قد يرتفع مجددا رغم عمليات العودة مؤخرا. وذكر أن الوكالتين خفضتا بالفعل طموحاتهما بسبب محدودية التمويل.

وتابع يقول إن المنظمة قررت تقديم المساعدة لواحد ​فقط من كل عشرة. لكنها لم تتمكن رغم ​ذلك إلا من الوصول إلى 900 ألف شخص.

ودعت الوكالتان إلى توفير تمويل عاجل لتجديد مخزونات الطوارئ ​ومنع تفاقم تدهور أوضاع النازحين السودانيين.

(م ش)

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