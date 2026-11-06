البرلمان التركي يقر "اتفاق مكة"

أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي مشروع قانون الموافقة على التصديق على "اتفاق مكة" للدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية.

البرلمان التركي يقر "اتفاق مكة"
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   13:42
مركز الأخبار
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أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي مشروع قانون الموافقة على التصديق على "اتفاق مكة"، عقب انتهاء المناقشات. 

وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية بولاية قونية ضياء ألطون يلدز لوسائل إعلام تركية، إن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني في المنطقة.

وأكد أن الاتفاق لا يستهدف أي دولة ثالثة، وأن هدفه الأساسي منع النزاعات وليس توسيعها.

ويأتي ذلك بعد إقرار لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الأسبوع الماضي، مشروع قانون للموافقة على التصديق على الاتفاقية المذكورة.

وفي 7 آب الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاق "حلف مكة " لدفاع المشترك.

(م)

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