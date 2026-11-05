بافل طالباني يقرر الانسحاب من حكومة جنوب كردستان

أعلن بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، عن الانسحاب من حكومة جنوب كردستان وعدم الاعتراف بما حدث في هولير قبل أيام.

بافل طالباني يقرر الانسحاب من حكومة جنوب كردستان
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   22:56
مركز الأخبار
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اتخذ المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني قراراً اليوم، بالأغلبية يقضي بالانسحاب من حكومة جنوب كردستان وعدم الاعتراف بالبرلمان.

وقال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني في رسالة مصورة بثت قبل قليل: "عملنا بكل جهد لتشكيل حكومة فاعلة وقوية في إقليم كردستان، وأنا بنفسي زرت هولير أكثر من 15 مرة واجتمعت مع العديد من الأخوة هناك لكننا مع الأسف لم نتمكن من التوصل إلى أية نتيجة، وكل مرة يعرقلون تقاربنا من الاتفاق بذرائع مختلفة".

وأضاف: "ما حدث في برلمان كردستان هو اجتماع لأقلية من الحزب الديمقراطي، وأثبتوا بأنهم لا يحترمون الديمقراطية ولا يحترمون إرادة الناخبين، كما أثبتوا بأنهم يستطيعون استخدام أموال الشعب بشكل جيد لشراء البرلمانيين وتهديدهم، ونحن كنا نستطيع أن نفعل ذلك لكننا لسنا مثلهم ولن نقوم بمثل تلك الأخطاء".

وقال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني: "اليوم وبعد اجتماع المجلس القيادي تم منحي كل الصلاحيات اللازمة وهنا نعلن بأننا لن نعترف بهذه الخطوة التي اتخذت في برلمان كردستان وأي شيء ينتج عنها وهذه الحكومة هي تصريف أعمال منذ أكثر من عامين، ومع ذلك لم تستطع إنجاز أي شيء للمواطنين، وهذه الحكومة فاشلة، وأول قرارنا هو الانسحاب من هذه الحكومة الفاشلة منذ هذه اللحظة، ونعمل على توفير متطلبات مواطنينا وكل ما يريدونه".

وقال: "نحن عاهدنا الله عز وجل وجميع مواطنينا وسنعمل على توفير جميع احتياجاتهم، نحن لن نعترف بأي حكومة أو منصب ناتج عن هذه الخطوة التي اتخذت قبل أيام في أربيل، ونقول للجانب الآخر إن أي خطوة ستقومون بها سنرد عليها، إذا عينتم رئيساً للإقليم سنعين رئيساً للإقليم نحن أيضاً، وإذا عينتم رئيساً للحكومة سنعين نحن أيضاً رئيساً للحكومة، وحتى إن عينتم أي وزير سنقوم نحن أيضاً بتعيين وزير، أي خطوة منكم ستقابل بالرد بمثلها".

(سـ)

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