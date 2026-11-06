مسؤول إيراني: طهران تشترط خطوات أمريكية عملية قبل استئناف المفاوضات النووية

اشترطت طهران اتخاذ واشنطن خطوات عملية والاستجابة لمطالبها السبعة، بينها رفع العقوبات والإفراج عن أصولها المجمدة، قبل استئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

مسؤول إيراني: طهران تشترط خطوات أمريكية عملية قبل استئناف المفاوضات النووية
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   16:32
مركز الأخبار
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أكد مسؤول إيراني اليوم أن بلاده تشترط اتخاذ الولايات المتحدة خطوات عملية والاستجابة لمطالبها قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة بشأن برنامجها النووي، في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، للتلفزيون الرسمي، إن طهران لا تكتفي بـ"الالتزامات النظرية"، بل تريد رؤية إجراءات أميركية ملموسة قبل الشروع في أي جهود دبلوماسية جديدة.

وكان مسؤول إيراني كبير قد كشف لوكالة رويترز، الخميس، أن طهران أرسلت إلى واشنطن مقترحا بشأن برنامجها النووي عبر قطر، مشيرا إلى أن مناقشته لن تبدأ قبل استجابة الولايات المتحدة لسبعة مطالب إيرانية، وأن واشنطن تدرس المقترح حاليا.

وتشمل المطالب الإيرانية، وفق المسؤول، رفع العقوبات الأميركية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والحصول على تعويضات عن الحرب، فيما تؤكد واشنطن ضرورة إدراج القضايا النووية ضمن أي مفاوضات أولية.

وفي سياق التحركات المرتبطة بالملف، بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة، بحسب بيان قطري.

كما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، خلال اجتماع في موسكو الخميس، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية، وفق ما نقلته وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين.

(م ش)

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