طلاب جامعة كوباني يدينون الاعتداء على طلبة الحسكة

عبّر طلاب جامعة كوباني عن تضامنهم مع طلاب الحسكة وإدانتهم للاعتداء الذي تعرّضوا له خلال مطالبتهم بحقوقهم اللغوية والثقافية المشروعة.

طلاب جامعة كوباني يدينون الاعتداء على طلبة الحسكة
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   10:41
كوباني
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أدان طلاب جامعة كوباني عبر بيان، قرأته الطالبة في قسم الكيمياء، السنة الثانية، هيفا بوزان، أمام مبنى الجامعة، بشدة الهجوم على الطلاب الكرد في الحسكة، الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم اللغوية والثقافية المشروعة.

وأكد البيان أن هذا الهجوم والانتهاكات التي تعرّض لها الطلاب، وإصابة عدد منهم، مرفوضة بكل المقاييس.

كما أدان البيان الإشارات والشعارات ذات الطابع الداعشي والتهديدات التي صدرت عن بعض المعتدين، ورأى أن هذه الأفعال تشكّل خطراً جدياً على أمن الطلاب وكرامتهم.

وأكد البيان أن المطالبة بالحقوق اللغوية والثقافية ليست عداءً لأي شعب، بل هي حق مشروع وأساسي، وأن الاعتداء على الطلاب بسبب هويتهم ومطالبهم، هو انتهاك لحقوقهم.

ورفض البيان العقلية البعثية والشوفينية وجميع أشكال التعصب القومي التي تريد إنكار حقوق الشعب الكردي أو قمع مطالبه المشروعة.

ودعا البيان جميع الطلاب الكرد في أنحاء العالم، من الصغير إلى الكبير، من المدارس إلى الجامعات، إلى إظهار صوت واحد وموقف واحد، ودعم طلاب الحسكة، ورفع أصواتهم دفاعاً عن حقوق شعبهم وكرامته.

كما طالب البيان جميع القوى الديمقراطية والطلاب الأحرار ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الهجمات، وحماية الطلاب، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مرة أخرى.

وختم البيان بالتأكيد أن: "لغتنا حقنا، وهويتنا كرامتنا، وحقوق شعبنا لا تقبل المساومة. صوت واحد، موقف واحد، حقوق لا تُنكر".

(م)

ANHA


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