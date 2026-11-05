طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة

احتج طلبة قامشلو على قرار الحكومة الانتقالية بتقليص تدريس اللغة الكردية في المدارس، فيما طالب اتحاد الطلبة الوطنيين، بالاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية، وضمان التعليم باللغة الأم، مديناً الاعتداء على الطلبة الكرد في مدينة الحسكة.

طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
طلاب قامشلو يحتجون على تقليص الكردية واتحاد الطلبة يدين الاعتداء على طلبة الحسكة
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   14:30
قامشلو
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نظم طلاب مدرسة "جير قامشلو"، اليوم، مظاهرة احتجاجية في مدينة قامشلو رفضاً لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية بحصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعية.

انطلقت المظاهرة من دوار الشهيد أوصمان صبري وانتهت أمام المجمع التربوي في المدينة، وسط ترديد الطلبة للشعارات التي ترفض تقليص تدريس اللغة الكردية وحصرها بثلاث حصص أسبوعية فقط.

وفي سياق متصل، أصدر اتحاد الطلبة الوطنيين في سوريا، بياناً أمام المركز الثقافي في قامشلو، قرأته الطالبة شفين خلف، تناول فيه جملة من القضايا المتعلقة بالحقوق اللغوية والتعليمية والهوية الوطنية، وحدد موقفه من القرارات المتعلقة باللغة الكردية، إلى جانب الاعتداء الذي تعرض له الطلاب خلال مظاهرة الحسكة.

وأدان البيان الهجوم الذي استهدف الطلاب الكرد خلال مظاهرة سلمية شهدتها مدينة الحسكة أمس، أثناء مطالبتهم بحماية حقهم في لغتهم الأم والاعتراف باللغة الكردية رسمياً، معتبراً أن المطالبة بالحقوق المشروعة ليست جريمة، وأن الضغط والتهديد واستخدام القوة لا يمكن أن تسكت أصوات الطلاب.

وأكد البيان أن الطلاب يريدون الدراسة والكتابة والتربية بلغتهم الأم، مشدداً على أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل تمثل الهوية والثقافة والتاريخ ووجود الشعب، مطالباً بإقرار اللغة الكردية لغةً رسمية في الدستور السوري، إلى جانب اللغة العربية، وضمان حق التعليم باللغة الأم بصورة قانونية ودائمة.

وأشار إلى أن المناطق الكردية تمتلك خصوصيات تاريخية وثقافية ومجتمعية ولغوية، مطالباً بحمايتها والاعتراف بها في التعليم والإدارة المحلية وأسماء الأماكن والمؤسسات العامة، ومؤكداً أن الاعتراف بهذه الخصوصية لا يتعارض مع حقوق أي شعب آخر، بل يشكل خطوة نحو المساواة والعدالة والتعايش السلمي.

وفيما يتعلق بأسماء المدارس، رفض البيان تغييرها، لا سيما تلك التي تحمل أسماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل اللغة الكردية وهوية شعبهم وحريته وحقوقه المشروعة، مطالباً بحمايتها باعتبارها جزءاً من تاريخ الشعب وذاكرته وهويته، واحترام أسماء الشهداء.

كما رفض الطلاب قرار حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعية، معتبرين أنه يؤثر على المستوى العلمي للطلاب وحقهم في الدراسة ومستقبل العملية التعليمية، ووصفوا القرار بأنه شكل من أشكال صهر الشعب الكردي في سوريا، مؤكدين رفضهم تقليص حقوقهم التعليمية أو جعل التعليم ضحية للقرارات غير العادلة.

ووجه البيان مطالب مباشرة إلى وزير التربية وإدارة التربية، تضمنت إلغاء قرار حصر حصص اللغة الكردية بثلاث ساعات أسبوعياً، والاعتراف بحق اللغة الكردية، والتحقيق بصورة عادلة في حادثة الاعتداء على طلاب الحسكة.

وعلى صعيد الحقوق العامة، طالب البيان بضمان حقوق المواطنة المتساوية لجميع شعوب ومكونات سوريا، بما فيها الكرد والعرب والسريان الآشوريين والأرمن والتركمان وسائر المكونات، وضمان حرية الجميع في ممارسة لغاتهم وثقافاتهم والحفاظ على هوياتهم ومعتقداتهم، ضمن دولة تكفل حرية التعبير والاجتماع والإدارة الذاتية والمساواة والعدالة دون تمييز بسبب اللغة أو الهوية أو الثقافة.

وشدد البيان على أن وحدة الشعوب التي تعيش معاً لا تتحقق بإلغاء الاختلافات، بل بالاعتراف بحقوق بعضها البعض واحترام هويات جميع المكونات وتحقيق المساواة والعدالة، معتبراً أن الوحدة الحقيقية تقوم على احترام التنوع وليس محوه.

ودعا اتحاد الطلبة الوطنيين في سوريا الطلاب إلى الالتفاف حول حقوقهم والتحرك بصورة منظمة ومنسقة، والإعلان عن مطالبهم بالوسائل السلمية والديمقراطية، وعدم الصمت أمام أي انتهاك لحقوقهم، مؤكداً أن وحدتهم وعلمهم وسلامهم تشكل أساساً لمستقبلهم.

واختتم البيان بالتأكيد على التمسك بحق الدراسة باللغة الكردية وحماية أسماء الشهداء، مرددين شعارات: "اللغة الكردية حقنا"، "التعليم باللغة الأم حقنا"، "حماية أسماء شهدائنا واجبنا"، و"عاشت اللغة الكردية".

(م ن/ح)

ANHA

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