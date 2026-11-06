اتساع رقعة الأمطار في سوريا واشتدادها متوقع فجر السبت

تتجه الهطولات المطرية في سوريا إلى الاتساع اليوم، والاشتداد خلال فجر وصباح السبت، ولا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الشرقية، مع توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق الساحل، بالتزامن مع تأثر البلاد بأطراف منخفض جوي ذي منشأ قطبي.

اتساع رقعة الأمطار في سوريا واشتدادها متوقع فجر السبت
خبر
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   09:43
مركز الاخبار
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تشهد مناطق متفرقة من سوريا هطولات مطرية متفاوتة الشدة اليوم، وسط توقعات باتساع رقعتها خلال الساعات المقبلة لتشمل مناطق الساحل والشمال والشمال الشرقي، وتمتد تدريجياً إلى مناطق من الوسط والجنوب، مع احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في عدد من المناطق.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، تتزايد شمولية الهطولات خلال ساعات بعد الظهر والمساء، ولا سيما في المناطق الساحلية، حيث يُتوقع أن تشمل معظم مناطق الساحل وتشتد في بعض المواقع، فيما تمتد الأمطار إلى مناطق متفرقة من شمال البلاد ووسطها وجنوبها، مع احتمال تسجيل زخات مطرية في العاصمة دمشق.

وتشير التوقعات إلى استمرار الفعالية المطرية خلال ساعات الليل، على أن تزداد شدة الهطولات وتتسع رقعتها بعد منتصف الليل وخلال فجر وصباح السبت، خصوصاً في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الشرقية، مع احتمال وصول زخات مطرية محدودة ومتفرقة إلى مناطق من البادية والشرق السوري.

وتكون الرياح جنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والجزيرة، وغربية إلى جنوبية غربية في بقية المناطق، خفيفة السرعة عموماً، على أن تنشط خلال ساعات بعد الظهر، بينما يبقى البحر ضعيف ارتفاع الموج أو أعلى قليلاً.

وفيما يتعلق بالحالة الجوية، أوضحت التوقعات أن سوريا تتأثر حالياً بأطراف منخفض جوي ذي منشأ قطبي، يتمركز شرق البحر الأسود وتركيا، وليس بمنخفض جوي متكامل ومباشر، مشيرة إلى وجود فرق بين التأثر بأطراف المنخفضات الجوية والفعالية المطرية الناجمة عنها وبين تأثر البلاد بمنخفض جوي كامل.

(أم)

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