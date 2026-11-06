نتنياهو بشأن وقف المساعدات الأميركية: ننتقل من تلقي المساعدة إلى الشراكة

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إعلان ترامب وقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل اعتباراً من العام المقبل، مشيراً إلى أن تل أبيب باتت اليوم دولة قوية، وأن العلاقات بين البلدين تنتقل من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة.

نتنياهو بشأن وقف المساعدات الأميركية: ننتقل من تلقي المساعدة إلى الشراكة
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026   17:58
مركز الأخبار
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تطرّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم، للمرة الأولى إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه وقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل مع نهاية العام الجاري، قائلاً إن العلاقات بين البلدين تنتقل من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة.

وقال نتنياهو، في منشور على شبكات التواصل الافتراضي، إن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل حظيت على الدوام بتوافق بين الحزبين في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن إسرائيل استخدمتها للدفاع عن نفسها ومواجهة أعداء يهددون الولايات المتحدة والغرب.

وأضاف أن إسرائيل باتت اليوم تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، معتبراً أن الانتقال من المساعدات إلى الشراكة، الذي اتفق عليه مع ترامب، يعكس قوة العلاقات بين البلدين ومتانتها، وقدرتها على التكيف والصمود على المدى البعيد.

وكان ترامب قد أعلن، الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، عزمه وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، وذلك خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال فيها إن إسرائيل دولة مزدهرة ولم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات، مضيفاً أن واشنطن كانت ستواصل تقديمها لو كانت إسرائيل بحاجة إليها.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن نتنياهو هو من بادر إلى هذه الخطوة، قائلاً إنهما اتفقا على تقديم أربعة مليارات دولار سنوياً لإسرائيل، قبل أن يتفقا لاحقاً على وقف المساعدات، مؤكداً أن الجانب الإسرائيلي موافق على ذلك.

وتُعد المساعدات الأميركية لإسرائيل من القضايا المثيرة للجدل في أوساط الكونغرس والرأي العام الأميركي، ولا سيما في أعقاب الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، فيما يُتوقع أن يحظى قرار وقف هذه المساعدات بدعم واسع في الولايات المتحدة.

(م ش)

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