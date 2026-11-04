وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها

قدمت وفود مدنية وسياسية ونسائية واجب العزاء لذوي شهداء قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة – ستار، في 12 خيمة عزاء بمدينة الحسكة وريفها، وأكدت مواصلة النضال والسير على خطاهم.

وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
وفود مدنية وسياسية ونسائية تقدّم العزاء لذوي الشهداء في الحسكة وريفها
خبر
الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026   13:44
الحسكة
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قدّم العشرات من ممثلي المجالس المدنية بمختلف مكوناتها، والأحزاب السياسية، وقوى الأمن الداخلي، والمنظمات النسائية، إلى جانب وحدات حماية المرأة (YPJ)، اليوم، واجب العزاء لذوي شهداء قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة–ستار (YJA-STAR)، في مدينة الحسكة وريفها.

وأُقيمت 12 خيمة عزاء في أحياء ومناطق متفرقة من المدينة وريفها، لاستقبال المعزّين بالشهداء الذين استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة ضمن صفوف حركة حرية كردستان، وتخلّلت زيارات الوفود دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، أعقبتها كلمات استذكرت تضحياتهم وأكدت مواصلة النضال لتحقيق أهدافهم.

حيث استذكر الرئيس المشترك لمجلس مدينة الحسكة، فاروق طوزو، نضال شهداء حرية كردستان في حماية شعوب المنطقة، وتمنى الصبر والسلوان لذويهم.

وأكد أن حجم مقاومتهم وتضحياتهم يفوق الوصف، وأنهم سيبقون حاضرين في تاريخ الكرد.

وقال طوزو: "بفضل شهدائنا نعيش اليوم بكرامة، ومن خلال نضالهم يُرسم تاريخنا ومستقبلنا، ونعاهد بمواصلة السير على دربهم والنضال على مختلف الصعد لتحقيق أهدافهم".

وفي كلمة باسم المنظمات والحركات النسائية، استذكرت ناهد سليمان شهداء الحرية، وقدّمت التعازي لذويهم، وأكدت أن تضحياتهم أتاحت للأهالي العيش بكرامة على أرضهم إلى جانب سائر المكونات، وشدّدت على مواصلة نهجهم وتصعيد النضال.

بدورها، أكدت القيادية في وحدات حماية المرأة، كلارا كوباني، في كلمة باسم الوحدات، أن استذكار الشهداء والسير على دربهم يشكّلان أساساً لحماية الحقوق وضمان الاعتراف بها، وقالت: "سنستمر في نضالنا على درب رفاقنا الشهداء، حتى تثبيت حقوقنا قانونياً ودستورياً".

من جانبه، قال عبد الغني أوسو، في كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، إن حركة حرية كردستان وسّعت نضالها خلال العقود الأخيرة ليصل إلى مستوى كردستان والعالم، وأسهمت في إيقاظ الوعي لدى الكرد.

وعدّ أنها تحوّلت إلى قوة تسعى إلى السلام، لكن الحرب فُرضت عليها.

واختتم أوسو بالتأكيد على الوفاء لتضحيات الشهداء، قائلاً: "ضحّى أبناؤها بأغلى ما يملكون في سبيل حمايتنا، ونؤكد أننا سنستمر في النضال الذي اختاره شهداؤنا، وسنبقى سائرين على الدرب ذاته، مهما كلّفنا الأمر".

(د أ/ل م)

ANHA


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