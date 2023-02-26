PYD  يدين تخريب النصب التذكاري لشهداء السيفو ويدعو مكونات الإدارة الذاتية للتكاتف

اصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطيPYD بيان أدن من خلاله الاعتداء على النصب التذكاري لشهداء مجزرة سيفو في مدينة قامشلو.

ويوم أمس السبت، قام مجهولون بالتعدي على النصب التذكاري لشهداء المجزرة الكائن في دوار سيفو في شارع القوتلي بمدينة قامشلو وقاموا بتكسيره.

وجاء في بيان المجلس العام للحزب :" أُرتكِب بتاريخ ٢٥ شباط/ فبراير الحالي فعل نجم عنه تخريب النصب التذكاري لشهداء مجزرة سيفو في مدينة قامشلو.

إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD, ندين هذا الفعل الشائن الذي طال هذا النصب الذي يعبر عن مكون من مكونات سوريا يجمعه مع المكونات الأخرى في مقدمتهم الكرد تاريخ طويل من العلاقات المتوازنة التي لم تستطع سلطات الاستبداد وأنظمة القهر أن تفرق بينهما، وتعرض الكرد والسريان الاشوريين وعموم الشعوب الأخرى لحملة إبادة ممنهجة منذ بداية القرن الماضي وحتى اللحظة".

المجلس أكد أن " مثل هذه الأفعال تصدر عن جهات معادية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كنموذج ومشروع ديمقراطي للشعب السوري ولعموم أزمات المنطقة والذي يعبر عن العيش المشترك للشعوب السورية ووحدة مصيرها".

ودعا كافة مكونات الإدارة الذاتية إلى التكاتف والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدماء آلاف الشهداء، والوقوف معا ضد كل المحاولات التي تبغيها الجهات المعادية التخريبية والإرهابية لصالح أجندات إقليمية وسلطوية تستهدف النموذج الديمقراطي الحر.

وفي ختام البيان طالب المجلس العام للحزب الجهات الأمنية للإدارة الذاتية "بملاحقة المجرمين ومحاسبة كل من يسول له نفسه المساس بقيم الشعوب وقيم وأمن الإدارة الذاتية وشعوبها".

(سـ)