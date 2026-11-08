الأردن يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر الحدود مع سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر الحدود السورية، في المنطقة العسكرية الشمالية.

الأردن يحبط محاولة تسلل أربعة أشخاص عبر الحدود مع سوريا
خبر
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   10:32
مركز الأخبار
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قالت القوات المسلحة الأردنية في بيان نشرته على موقعها الرسمي إن قوات حرس الحدود رصدت 4 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، قبل أن تتعامل معهم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وتلقي القبض عليهم.

وأضاف البيان أنه جرى تحويل المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرار انتشارها على طول الحدود، ومواصلة التصدي لمحاولات التسلل والأنشطة غير المشروعة، في إطار حماية أمن المملكة وسيادتها.

(م ح)

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