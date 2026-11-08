انخفاض الحرارة وأمطار رعدية في معظم المناطق السورية مع تحذيرات من الصقيع والضباب

توقعت الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة في سوريا إلى ما دون معدلاتها السنوية بـ2 إلى 4 درجات، مع أمطار رعدية في معظم المناطق، وتحذيرات من الصقيع والضباب.

انخفاض الحرارة وأمطار رعدية في معظم المناطق السورية مع تحذيرات من الصقيع والضباب
المجتمع والحياة
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   09:51
مركز الأخبار
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تواصل درجات الحرارة اليوم الأحد انخفاضها التدريجي في مختلف المناطق السورية، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة استمرار تأثير منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً على المنطقة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لهطل زخات مطر في معظم المحافظات، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية ومنطقة الجزيرة.

وخلال ساعات الليل، يسود طقس بارد في أغلب المناطق وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، مع التحذير من تشكل الصقيع في المرتفعات العالية خلال ساعات الصباح الباكر، إضافة إلى تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية ليلاً وخلال الصباح.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط على فترات مع هبات قد تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة في المناطق الجنوبية والوسطى والجنوبية الشرقية وأجزاء من الساحل، فيما يكون البحر متوسطاً إلى عالي ارتفاع الموج.

وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: دمشق (21/7)، ريف دمشق - القلمون (13/4)، القنيطرة (16/6)، درعا (18/8)، السويداء (14/4)، حمص (18/5)، حماة (16/6)، اللاذقية (20/11)، طرطوس (21/12)، حلب (15/6)، إدلب (14/5)، دير الزور (18/9)، الرقة (17/5)، والحسكة (18/7) درجة مئوية.

(م ش)

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