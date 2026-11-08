طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بلغتهم الأم

خرج طلبة مدينتي كركي لكي ورميلان في مظاهرة احتجاجية، للمطالبة باعتماد اللغة الكردية لغة أساسية للتعليم، وضمان حقهم في مواصلة دراستهم بلغتهم الأم.

طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بلغتهم الأم
طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بلغتهم الأم
خبر
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   10:35
قامشلو
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شهدت مدينة كركي لكي، اليوم، مظاهرة احتجاجية شارك فيها طلبة مدينتي كركي لكي ورميلان بمنطقة الجزيرة، للمطالبة بحقهم في مواصلة دراستهم باللغة الكردية، واعتماد لغتهم الأم في العملية التعليمية.

ويأتي الاحتجاج في ظل مطالب الطلبة بتوسيع نطاق التعليم باللغة الكردية، معتبرين أن تخصيص 3 حصص أسبوعية للغة الكردية لا يلبي احتياجاتهم التعليمية، ولا يضمن لهم حق الدراسة بلغتهم الأم.

وسار الطلبة في الشارع الرئيسي لمدينة كركي لكي، مرددين شعارات شددوا فيها على ضرورة عدم حصر تعليم اللغة الكردية بعدد محدود من الحصص الأسبوعية، مطالبين باعتمادها لغة للتعليم في مختلف المراحل الدراسية.

كما أكد الطلبة تمسكهم بحقهم في مواصلة تحصيلهم العلمي بلغتهم الأم، داعين إلى الاستجابة لمطالبهم وضمان حق الأجيال في التعلم باللغة الكردية والحفاظ عليها.

(ر خ/ح)

ANHA


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