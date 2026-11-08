ترامب: استئناف الحرب مع إيران مستبعد مع تقدم المفاوضات

أكد ترامب أن استئناف الحرب مع إيران مستبعد مع تقدم المفاوضات، لكنه شدد على جاهزية القوات الأميركية لتنفيذ ضربات جديدة وقاسية إذا فشلت المحادثات.

ترامب: استئناف الحرب مع إيران مستبعد مع تقدم المفاوضات
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   22:12
مركز الأخبار
+

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بات "مستبعداً جداً" في ظل إحراز المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع تقدماً، لكنه أكد أن واشنطن تحتفظ بخيار توجيه ضربات جديدة إذا اقتضت الضرورة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ترامب، في اتصال هاتفي اليوم، قوله إن العمل العسكري ضد إيران قد لا يكون ضرورياً، معتبراً أن طهران تسعى بشدة إلى التوصل لاتفاق. وربط الرئيس الأميركي قرار العودة إلى الحرب بمدى استعداد الجانب الإيراني لتوقيع اتفاق ينهي المواجهة.

وفي الوقت نفسه، شدد ترامب على أن القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة لا تزال في حالة استعداد لتنفيذ أي عملية عسكرية جديدة، محذراً من أن الضربات ستكون شديدة في حال انهيار المسار التفاوضي. وقال: "إذا لزم الأمر، سنضربهم بقوة شديدة. لا تتخيلون مدى قوة الضربة التي سأوجهها إليهم".

وأشار ترامب إلى وجود ثلاث حاملات طائرات أميركية على أهبة الاستعداد، مؤكداً أن واشنطن حددت أهدافاً داخل إيران تحسباً لأي تصعيد عسكري، تشمل محطات الطاقة والجسور. وأضاف أن الجيش الأميركي قادر على تدمير 38 جسراً إيرانياً خلال ساعة واحدة، لكنه أبدى تحفظاً على استهداف هذه المنشآت، نظراً إلى أن إعادة بنائها قد تستغرق سنوات.

وفي حديثه عن القدرات العسكرية الإيرانية، قال ترامب إن عدداً كبيراً من مصانع الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية خرج من الخدمة، مشيراً إلى أن إيران تحتفظ بنحو 10 في المئة فقط من قدراتها الصاروخية السابقة، و15 في المئة من قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة.

ووصف ترامب إيران بأنها "دولة فاشلة"، مشيراً إلى أن معدل التضخم فيها بلغ 301 في المئة، في تصريحات تعكس استمرار الضغوط الأميركية على طهران بالتزامن مع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه المفاوضات اختبار فرص التوصل إلى اتفاق، وسط إبقاء واشنطن خيار التصعيد العسكري قائماً في حال تعثر المحادثات.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

عراقجي يخيّر واشنطن بين قبول المقترح الإيراني أو مواجهة "جحيم من النار"

المادة التالية

العراق: أميركا طلبت إغلاق معظم معابرنا الحدودية مع إيران

أخبار ذات صلة

باكستان تبحث مع إيران وعُمان تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين

باكستان تبحث مع إيران وعُمان تعزيز السلام والاستقرار ال...

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 22:50

مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 17:27

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوبا

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوبا

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 23:16

اعتراض صاروخ باتجاه الرياض ومعارك عنيفة على عدة جبهات في اليمن

اعتراض صاروخ باتجاه الرياض ومعارك عنيفة على عدة جبهات ف...

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 11:28

أمطار غزيرة تغرق عشرات آلاف خيام النازحين في غزة

أمطار غزيرة تغرق عشرات آلاف خيام النازحين في غزة

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 19:09

بوتين يعلن عن محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الثلاثاء

بوتين يعلن عن محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولا...

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 13:55