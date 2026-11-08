تشييع جثمان الشهيد عز الدين جميل شابي في مدينة ديرك

شيّع أهالي مدينتي كركي لكي وديرك جثمان عضو قوى الأمن الداخلي الشهيد عز الدين جميل شابي في مزار الشهيد خبات ديرك.

تشييع جثمان الشهيد عز الدين جميل شابي في مدينة ديرك
تشييع جثمان الشهيد عز الدين جميل شابي في مدينة ديرك
تشييع جثمان الشهيد عز الدين جميل شابي في مدينة ديرك
تشييع جثمان الشهيد عز الدين جميل شابي في مدينة ديرك
تشييع جثمان الشهيد عز الدين جميل شابي في مدينة ديرك
تشييع جثمان الشهيد عز الدين جميل شابي في مدينة ديرك
خبر
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   14:36
قامشلو
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نظم مجلس عوائل الشهداء، اليوم، مراسم تشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي الشهيد عز الدين جميل شابي الذي استشهد في السادس من تشرين الثاني الجاري أثناء تأديته واجبه في مدينة ديرك بمنطقة الجزيرة، وذلك في مزار الشهيد خبات ديرك.

وشارك في المراسم التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، حشد من أهالي مدينتي كركي لكي وديرك.

وخلال المراسم، ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ديرك ألقتها فاطمة حميد أكدت فيها أن الأهالي سيبقون أوفياء لتضحيات الشهداء ويسيرون على دربهم، مشيرةً إلى أن ما تنعم به المنطقة اليوم من أمن وسلام هو ثمرة تضحياتهم الذين بذلوا أرواحهم من أجل أن يعيش شعبهم بسلام.

من جانبه، ألقى الملا يوسف أحمد كلمة باسم شعبة الأوقاف في ديرك أكد فيها أن من يدافع عن وطنه وأرضه وشرفه ينال مكانة الشهادة، معرباً عن إيمانه بأن مكان الشهداء في الجنة.

وباسم قوى الأمن الداخلي في ديرك ألقى أسعد شاويش كلمة، أكد فيها أن قوى الأمن الداخلي ستواصل السير على خطى الشهداء والتمسك بمسيرتهم، منوهاً إلى أن الشهيد عز الدين كان يؤدي مهامه بإخلاصٍ وتفانٍ ومن قلبه إيماناً بقضيته ووطنه.

واختتمت مراسم التشييع بقراءة وثيقة الشهادة وتسليمها إلى ذوي الشهيد، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيد خبات بمدينة ديرك وسط ترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ك س/ح)

ANHA


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