توغل إسرائيلي بخمس آليات في ريف القنيطرة الجنوبي

توغلت خمس آليات إسرائيلية في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وانتشرت في الحي الشرقي وقطعت الطرقات، بالتزامن مع توغل مماثل باتجاه صيدا الحانوت ومزرعة الرزانية.

توغل إسرائيلي بخمس آليات في ريف القنيطرة الجنوبي
خبر
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   19:27
مركز الأخبار
+

توغّلت خمس آليات تابعة للقوات الإسرائيلية، اليوم، في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وسط انتشار لعناصرها في الحي الشرقي، وقطع عدد من الطرقات أمام الأهالي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى عدم ورود معلومات عن تنفيذ اعتقالات خلال التوغل حتى لحظة إعداد الخبر.

وفي سياق متصل، شهد ريف القنيطرة توغلاً إسرائيلياً آخر، حيث تحركت ثلاث آليات عسكرية باتجاه بلدة صيدا الحانوت، قبل أن تتابع سيرها نحو مزرعة الرزانية، في تحرك عسكري جديد تشهده المنطقة، من دون تسجيل معلومات عن اعتقالات خلال العملية.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بحلب

المادة التالية

اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

أخبار ذات صلة

طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بلغتهم الأم

طلبة كركي لكي ورميلان يحتجون مطالبين بمواصلة التعليم بل...

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 10:35

أهالي كركي لكي: التمسك بالعيش المشترك ومواجهة الفتنة مسؤولية الجميع

أهالي كركي لكي: التمسك بالعيش المشترك ومواجهة الفتنة مس...

الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026 - 06:20

السيول تخرج جسوراً عن الخدمة وتلحق أضراراً بطرق في عدة محافظات سورية

السيول تخرج جسوراً عن الخدمة وتلحق أضراراً بطرق في عدة ...

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 09:17

طلاب كوباني يطالبون بالاعتراف بحق التعليم باللغة الكردية وحمايته

طلاب كوباني يطالبون بالاعتراف بحق التعليم باللغة الكردي...

الأحد 8 تشرين الثاني, 2026 - 14:12

جامعة روجآفا تقرر زيادة الطاقة الاستيعابية وإعادة فرز نتائج المفاضلة الجامعية

جامعة روجآفا تقرر زيادة الطاقة الاستيعابية وإعادة فرز ن...

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 14:39

حاجز إسرائيلي جديد يفتش المارة في ريف القنيطرة

حاجز إسرائيلي جديد يفتش المارة في ريف القنيطرة

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 10:28