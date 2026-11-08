الحركات النسائية بمناسبة 25 تشرين الثاني: هناك حاجة إلى وحدة أقوى

أطلقت الحركات النسائية في روج آفا، فعاليات 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة.. المرأة، الحياة، الحرية". ولفتت الناطقة باسم مؤتمر ستار، كلستان كلو، الانتباه إلى أهمية الشعار وقالت: "من أجل تحقيق الأهداف، تحتاج المرأة إلى وحدة أقوى".

الحركات النسائية بمناسبة 25 تشرين الثاني: هناك حاجة إلى وحدة أقوى
المرأة
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   15:06
قامشلو
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أطلقت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في روج آفا فعاليات 25 تشرين الثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، اليوم في مدينة قامشلو، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة.. المرأة، الحياة، الحرية". 

وتحدثت خلال إطلاق الفعاليات، الناطقة باسم مؤتمر ستار كلستان كلو، لوكالتنا حول أهمية الشعار وانطلاق الفعاليات. حيث أشارت إلى أهمية الشعار قائلة: "أردنا تسليط الضوء على أن قضية المرأة هي القضية الأساسية للمجتمع. إنها ليست قضية النساء الكرديات، أو العربيات، أو السريانيات، أو الأفغانيات فحسب، بل هي قضية جميع نساء العالم، ولهذا السبب تحتاج النساء إلى وحدة أقوى".

وتابعت كلستان حديثها قائلة: "لكي نتمكن من مواجهة ذهنية فُرضت على المرأة لآلاف السنين، واستعبدتها، وتركتها بلا هوية ولا إرادة، ومارست ضدها أنواع العنف كافة، يتوجب علينا تعزيز وتوطيد وحدتنا".

وأوضحت كلستان أنه وفقاً لهذه الفلسفة، إذا لم تُحل قضية المرأة، سيعيش المجتمع دائماً حالة من العجز على مستوى العالم أجمع، وستستمر المشكلات الاجتماعية. واختتمت بالقول: "لذلك، يتوجب علينا نحن النساء أن نضع قضية المرأة بشكل أكبر على جدول أعمال العالم بأسره، وأن تنال حقوقها الدستورية والاجتماعية".

)ب إ/ي م)

ANHA


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