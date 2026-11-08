عراقجي يخيّر واشنطن بين قبول المقترح الإيراني أو مواجهة "جحيم من النار"

دعا عراقجي واشنطن إلى قبول المقترح الإيراني لإنهاء الحرب على جميع الجبهات، محذراً من رد عسكري وصفه بـ"جحيم من النار" في حال اختارت التصعيد.

عراقجي يخيّر واشنطن بين قبول المقترح الإيراني أو مواجهة "جحيم من النار"
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   21:30
مركز الأخبار
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دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ قرار بشأن المقترح الذي قدمته طهران، والذي يتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، محذراً من أن رفضها واختيار التصعيد سيقابلان برد عسكري إيراني واسع.

وقال عراقجي في منشور عبر منصّة "أكس"، إن الناخبين الأمريكيين حسموا خيارهم، وإن الدور بات الآن على البيت الأبيض لتحديد موقفه من المبادرة الإيرانية، مؤكداً أن المقترح الذي وصفه بـ"مقترح اليومين" ما زال مطروحاً على الطاولة.

وأوضح أن طهران تدعو واشنطن إلى قبول مطالبها وإنهاء الحرب على مختلف الجبهات، ثم متابعة النتائج المترتبة على هذا القرار. وفي المقابل، حذر من أن اختيار المواجهة العسكرية سيضع القوات الأمريكية أمام ما وصفه بـ"جحيم من النار"، مشيراً إلى أن القوات الإيرانية تضم مقاتلين يقظين ومدربين ومستعدين لخوض المعركة.

وتأتي تصريحات عراقجي في ظل استمرار التوتر في محيط مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، وسط خلافات متصاعدة بين طهران وواشنطن بشأن أمن الملاحة والترتيبات المتعلقة بإدارة المضيق والسيطرة عليه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الجمعة، تنفيذ ضربات أمريكية محدودة استهدفت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، مدعياً تدميرها خلال دقائق قليلة، في تطور يضيف مزيداً من التصعيد إلى المشهد العسكري والسياسي بين البلدين.

(ع م)

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