قتلى وإصابة باشتباكات في مخيم صبرا وشاتيلا بلبنان

داهمت قوى الأمن اللبنانية مطلوبين في مخيم صبرا وشاتيلا، ما أدى لاشتباكات أسفرت عن قتلى وإصابة وتوقيفات وضبط أسلحة.

قتلى وإصابة باشتباكات في مخيم صبرا وشاتيلا بلبنان
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   15:07
مركز الأخبار
+

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط قتلى وإصابة شخص في اشتباكات وقعت بمخيم صبرا وشاتيلا بين عناصر من مفرزة استقصاء جبل لبنان، وعدد من المطلوبين.

وذكرت مصادر أن قوى الأمن الداخلي نفّذت مداهمة في الحي الغربي من المخيّم​، بمشاركة عناصر من مفرزة استقصاء جبل لبنان، لتوقيف عدد من المطلوبين على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدرات.

وتخلّلت العملية اشتباكات وإطلاق نار وإلقاء قنابل بين العناصر الأمنية والمطلوبين، ما أسفر عن إصابة أحد المطلوبين وسقوط قتلى.

وتمكّنت قوى الأمن من توقيف عدد من المطلوبين، بينهم أعضاء وأحد رؤساء شبكة متورطة في عمليات النشل والسلب بقوة السلاح في بيروت، إضافة إلى ضبط أسلحة وقنابل خلال المداهمة.

(م ش)

العلامات:

المقال السابق

الحركات النسائية بمناسبة 25 تشرين الثاني: هناك حاجة إلى وحدة أقوى

المادة التالية

مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بريف دير الزور

أخبار ذات صلة

مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار جنوب بولندا

مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار جنوب بولندا

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 19:20

الأمم المتحدة: 90 مليون لاجئ ونازح يواجهون مخاطر التغير المناخي

الأمم المتحدة: 90 مليون لاجئ ونازح يواجهون مخاطر التغير...

الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026 - 09:40

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة شحن مرتبطة بإيران

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة شحن مرتبطة بإيران

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 21:34

البرلمان التركي يقر "اتفاق مكة"

البرلمان التركي يقر "اتفاق مكة"

الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026 - 13:42

استهداف ناقلة نفط بمقذوفين قبالة السواحل القطرية

استهداف ناقلة نفط بمقذوفين قبالة السواحل القطرية

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 19:19

مقتل رجل أمن أردني وإصابة ضابط في هجوم بأداة حادة في العاصمة عمان

مقتل رجل أمن أردني وإصابة ضابط في هجوم بأداة حادة في ال...

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 15:21