قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بحلب

قُتل وأُصيب عدد من الأشخاص، جراء اشتباكات مسلحة بين عائلتين في حي العامرية بحلب، اندلعت إثر مشاجرة.

قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بحلب
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الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   19:04
مركز الأخبار
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قُتل وأُصيب عدد من الأشخاص، جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين أفراد من عائلتين في حي العامرية بمدينة حلب، عقب مشاجرة تطورت إلى مواجهة مسلحة، استُخدمت خلالها الأسلحة، وسط انتشار للقوى الأمنية في المنطقة بهدف احتواء التوتر ومنع اتساع رقعة الاشتباكات.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، إثر مشاجرة بين عائلتين في بلدة السموقة بريف حلب الشمالي، تطورت بدورها إلى اشتباك مسلح.

(ع م)

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