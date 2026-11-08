عشرات الضحايا في تصادم قطارين بمصر

فقد أربعة أشخاص حياتهم وأصيب 88 آخرون في تصادم قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة المصرية.

عشرات الضحايا في تصادم قطارين بمصر
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   18:55
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، وفاة أربعة أشخاص وإصابة 88 آخرين، في حصيلة أولية لحادث تصادم قطارين وقع في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، جنوبي العاصمة القاهرة.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن الحادث وقع إثر تصادم القطار رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، ما أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان وتعطل حركة القطارات على الخط.

(ع م)

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