غرق مركب مهاجرين قبالة السنغال يودي بحياة 21 شخصاً

لقي 21 مهاجراً مصرعهم إثر غرق مركب قبالة السنغال، فيما نجا شخص واحد، بالتزامن مع إنقاذ 28 مهاجراً والعثور على جثة قبالة جزيرة كريت اليونانية.

غرق مركب مهاجرين قبالة السنغال يودي بحياة 21 شخصاً
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   16:48
مركز الأخبار
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لقي 21 شخصاً مصرعهم إثر غرق مركب كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل شمال غربي السنغال، فيما نجا شخص واحد، وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات السنغالية.

وقالت وزارة الداخلية السنغالية، في بيان، إن الحادث أسفر عن انتشال 21 جثة وإنقاذ ناجٍ واحد، مساء السبت 7 تشرين الثاني 2026، مؤكدة استمرار عمليات البحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة للناجين المحتملين، إلى جانب مساندة عائلات الضحايا.

وبحسب صحيفة "لو سولاي" السنغالية، وقع الحادث قبالة سواحل لومبول، في منطقة لوغا التابعة لمقاطعة كيبيمير، الواقعة بين العاصمة دكار ومدينة سانت لويس. ورجّحت الصحيفة أن يكون معظم الضحايا من سكان بلديتي ليونا وتيبي في المقاطعة نفسها.

وفي حادث منفصل، أعلن الدرك السنغالي، السبت، اعتراض قارب كان يقل 142 مهاجراً غير نظامي، بينهم نساء وأطفال، قبالة سواحل دكار، أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز خفر السواحل اليوناني، اليوم، العثور على جثة رجل وإنقاذ 28 مهاجراً كانوا على متن قارب واجه صعوبات قبالة جزيرة كريت.

وأوضح الجهاز أن عملية الإنقاذ نُفذت ليل السبت، بعدما أطلق القارب نداء استغاثة وسط اضطراب البحر، ورياح تراوحت سرعتها بين 40 و50 كيلومتراً في الساعة.

ووفق تقارير إعلامية، فإن الناجين يحملون الجنسية السودانية، وقد انتشلهم قارب كان يبحر بالقرب من موقع الحادث، قبل نقلهم بواسطة زورق للشرطة إلى ميناء هيراكليون في جزيرة كريت.

وتُعد كريت إحدى نقاط الوصول الرئيسة للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط، في ظل استمرار تدفق قوارب الهجرة من السواحل الإفريقية، وما يرافق رحلات العبور من حوادث غرق وفقدان للأرواح.

(ع م)

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