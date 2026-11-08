مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بريف دير الزور

قُتل شخص وأُصيب آخر في إطلاق نار استهدف سيارة في مدينة القورية بريف دير الزور، إثر خلاف تجاري.

مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بريف دير الزور
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الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   16:38
مركز الأخبار
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قُتل رجل وأُصيب آخر بجروح، اليوم الأحد، جراء إطلاق نار استهدف سيارة كانا يستقلانها في مدينة القورية بريف دير الزور الشرقي، إثر خلاف نشب بين صاحبي محلين لبيع الدجاج، وتطور إلى مشاجرة أُصيب خلالها أحد الطرفين بجروح بالغة.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، لاحق أحد طرفي الخلاف الطرف الآخر من مدينة الميادين وصولاً إلى مدينة القورية، حيث أطلق النار على السيارة التي كان يستقلها، ما أسفر عن مقتل أحد ركابها وإصابة آخر.

وبحسب المرصد، ارتفع عدد جرائم القتل في سوريا منذ مطلع عام 2026 إلى 462 جريمة، أسفرت عن مقتل 513 شخصاً، بينهم 401 رجل و68 امرأة و44 طفلاً.

(ع م)

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