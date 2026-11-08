كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو

أطلق كومين فيلم روج آفا، بالتنسيق مع مديرية الثقافة بالحسكة، حملة نظافة في قامشلو، تحت شعار "أحب مدينتي وأهتم بها"، وتضمن الحملة ثلاث مراحل، بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة والحفاظ عليها.

كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
كومين فيلم روج آفا يطلق حملة نظافة في قامشلو
المجتمع والحياة
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   12:39
قامشلو
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أعلن كومين فيلم روج آفا، اليوم، وبالتنسيق مع مديرية الثقافة بالحسكة، عن إطلاق حملة نظافة واسعة في مدينة قامشلو، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في المدينة، تحت شعار "أحب مدينتي وأهتم بها".

وبدأت الحملة بقراءة بيان من قبل مدير الثقافة في محافظة الحسكة، عبد المجيد محمد خلف، خلال مؤتمر صحفي، أمام مركز محمد شيخو للفن والثقافة، أكد فيه على أن إطلاق المبادرة في مدينة قامشلو تكمن في أهمية المدينة تاريخياُ، والتي تعود جذورها إلى مئة عام، مضيفاً أن المدينة تستحق أن تبقى نظيفة، والحفاظ على نظافة المدينة واجب يقع على عاتق الجميع.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال تعد من الأعمال المقدسة ولا تقتصر مسؤوليتها على الفنانين أو السياسيين أو الكتّاب، بل تتطلب مشاركة جميع أبناء المدينة وتعاونهم، داعياً إلى تعزيز روح التضامن والعمل المشترك للحفاظ على نظافة المدينة.

كما دعا جميع المراكز في مدينة قامشلو إلى إطلاق مبادرات مماثلة والمشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة.

وبدأت الحملة والمرحلة الأولى للحملة في تمام الساعة العاشرة صباحاً من مدينة الشباب، وصولاً إلى مبنى البلدية الجديد في المدينة، بمشاركة عدد أعضاء من كومين فيلم روج آفا، ومديرية الثقافة بمحافظة الحسكة، إلى جانب شبيبة قامشلو.

وتستمر الحملة في ثلاث مراحل؛ إذ خُصّص اليوم للإعلان وبدء المرحلة الأولى، وتُنفَّذ المرحلة الثانية يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني، والمرحلة الثالثة والأخيرة يوم الخميس 12 تشرين الثاني.

وتأتي هذه المبادرة في إطار ترسيخ ثقافة النظافة والاهتمام بها في المدينة، وتعزيز حماية البيئة والمحافظة عليها.

(م ن/ح)

ANHA


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