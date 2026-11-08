اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

اعترض التحالف بقيادة السعودية صاروخين باليستيين حوثيين أُطلقا باتجاه الرياض، ودمّر منصّتَي إطلاق في صعدة.

اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   19:37
مركز الأخبار
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أعلن التحالف بقيادة السعودية، اليوم، اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض، وتدمير منصّتَي إطلاق صواريخ باليستية في محافظة صعدة اليمنية، قال إنهما استُخدمتا في الهجوم.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت الصاروخين ودمّرتهما قبل بلوغهما أهدافهما، فيما استهدفت قوات التحالف منصّتَي الإطلاق اللتين انطلق منهما الهجوم.

وكانت الرياض قد شهدت دوي انفجارات قوية صباح اليوم، عقب إطلاق الصاروخين. وأفاد شهود لوكالة "فرانس برس" بأن الهجوم استهدف مركز الملك عبد الله المالي شمالي العاصمة، وأدى إلى تضرّر مبنى تابع لشركة "أرامكو".

من جهتها، أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرّض مبنى تابع لـ"أرامكو" لمحاولة استهداف، مشيرة إلى سقوط شظايا على المبنى تسببت بأضرار مادية محدودة، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، تنفيذ أربع عمليات عسكرية باستخدام صواريخ باليستية ومجنّحة وطائرات مسيّرة، في بيان تبنّى فيه الهجمات.

(ع م)

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