تحليق طيران مروحي في أجواء حوض اليرموك بريف درعا

شهدت أجواء حوض اليرموك بريف درعا الغربي تحليقاً لطيران مروحي.

تحليق طيران مروحي في أجواء حوض اليرموك بريف درعا
خبر
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   20:55
مركز الأخبار
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شهدت أجواء منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، اليوم، تحليقاً لطيران مروحي، وسط حالة من الترقب بين الأهالي في المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان برصد تحليق الطيران المروحي في أجواء المنطقة، من دون ورود معلومات إضافية بشأن طبيعة المهمة أو الجهة التابعة لها.

(ع م)

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