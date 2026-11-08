طلاب كوباني يطالبون بالاعتراف بحق التعليم باللغة الكردية وحمايته

طالب طلبة كوباني خلال تجمع في ساحة الشهيد عكيد، بالاعتراف بحق التعليم باللغة الكردية وحمايته، ورفض فرض أي لغة على حساب أخرى.

طلاب كوباني يطالبون بالاعتراف بحق التعليم باللغة الكردية وحمايته
طلاب كوباني يطالبون بالاعتراف بحق التعليم باللغة الكردية وحمايته
طلاب كوباني يطالبون بالاعتراف بحق التعليم باللغة الكردية وحمايته
طلاب كوباني يطالبون بالاعتراف بحق التعليم باللغة الكردية وحمايته
طلاب كوباني يطالبون بالاعتراف بحق التعليم باللغة الكردية وحمايته
خبر
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   14:12
كوباني
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تجمّع العشرات من الطلاب، اليوم، في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني، احتجاجاً على تقليص التدريس باللغة الكردية، والمطالبة بالاعتراف بها دستورياً.

وخلال التجمع، أدلى الطلاب ببيان قرئ من قبل الطالبة هيلين عمر حسين.

وطالب البيان بالاعتراف بحق التعليم باللغة الكردية وحمايته، وأكد رفض فرض أي لغة على حساب أخرى، وأن حق جميع مكوّنات الشعب السوري في تلقّي التعليم بلغاتها الأم.

وأوضح البيان أن مطالبهم لا تستهدف أي لغة أو شعب، وإنما تنطلق من تمسّكهم بحقوقهم اللغوية وهويتهم الثقافية.

وشدد: "نحن لسنا ضد أي لغة، بل نحن ضد سياسة الفرض. لسنا ضد الشعوب الأخرى، إنما نطالب بحقوقنا فقط. فاللغة الكردية هي هويتنا، وتاريخنا، ووجودنا".

(س ع/ ل م)

ANHA


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