مدرسة نمور التايكواندو تحصد 8 ميداليات في بطولة "أرينا الدولية" بالأردن

حصدت مدرسة نمور التايكواندو الدولية في الحسكة، 8 ميداليات، بينها 3 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات، في بطولة "أرينا الدولية" بالأردن.

مدرسة نمور التايكواندو تحصد 8 ميداليات في بطولة "أرينا الدولية" بالأردن
مدرسة نمور التايكواندو تحصد 8 ميداليات في بطولة "أرينا الدولية" بالأردن
مدرسة نمور التايكواندو تحصد 8 ميداليات في بطولة "أرينا الدولية" بالأردن
المجتمع والحياة
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   14:40
مركز الأخبار
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حصد لاعبو ولاعبات مدرسة نمور التايكواندو الدولية في الحسكة، ثماني ميداليات، بواقع ثلاث ذهبيات وفضيتين وثلاث برونزيات، خلال مشاركتهم في بطولة "أرينا الدولية" (Arena Open) بالأردن، بحسب المكتب الإعلامي للمدرسة.

وأحرز الميداليات الذهبية كلٌّ من أوميد عابي وشام هسام وروجدا إبراهيم، فيما نال زنار عثمان وآية أحمد الميداليتين الفضيتين. وحصد الميداليات البرونزية كلٌّ من فلك حاج فتاح ومحمد حاج فتاح ومحمود حسن.

وذكر المكتب الإعلامي أن وزير الشباب الأردني، الدكتور رائد العدوان، كرّم رئيس البعثة، الماستر عبد العزيز عابي، تقديراً لانضباط البعثة وحضورها والنتائج التي حققها لاعبوها ولاعباتها.

وشارك في البطولة أيضاً كلٌّ من ألاف حسن وعلي محمد وأحمد حاج فتاح، دون إحراز ميداليات، وفقاً للمكتب الإعلامي، الذي أشاد بأدائهم، وعدّ أن المشاركة أضافت إلى خبراتهم استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

(ل م)

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