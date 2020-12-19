​​​​​​​جيش الاحتلال التركي يستهدف أهالي قرى زاخو ويمنعهم دخول بساتينهم

يواصل جيش الاحتلال التركي قصف قرى زاخو من قواعده في جنوب كردستان ويستهدف الأهالي وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر محلية أن أهالي قرية شلينه التابعة لمنطقة باتوفا في زاخو قد تعرضوا بينما كانوا في طريقهم للعمل في بساتينهم.

وينطلق قصف جيش الاحتلال التركي من قواعده في باشور والتي أنشاها الاحتلال بالاتفاق مع حزب الديمقراطي الكردستاني.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه يتردد إصابة عدد من الأهالي بجروح نتيجة القصف، في حين لم يتم التأكد من هذه المعلومات بعد.

وأوضح المصدر أن قواعد الدولة التركية أبلغت أهالي القرية بعدم دخول قريتهم، وأنه أصبح ممنوع لهم الرجوع لقريتهم.

هذا، ونفذت طائرات ومدفعية الاحتلال التركي، فجر اليوم السبت قصفاً مكثفاً استهدف عدداً من القرى شمال قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك في جنوب كردستان.

(م)