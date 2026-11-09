اليونان تنتشل 12 جثة من قارب مهاجرين وتنقذ 18 آخرين

أعلنت السلطات اليونانية عن انتشال 12 جثة من قارب كان يقل مهاجرين، فيما أنقذت سفينة شحن 18 شخصاً، بالتزامن مع رصد قاربين آخرين يحملان 87 مهاجراً في المنطقة.

اليونان تنتشل 12 جثة من قارب مهاجرين وتنقذ 18 آخرين
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   11:30
مركز الأخبار
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انتشلت السلطات اليونانية 12 جثة من قارب كان يقل مهاجرين غير نظاميين جنوب جزيرة كريت، فيما تمكنت سفينة شحن عابرة من إنقاذ 18 شخصاً كانوا على متنه، وفق ما أفاد به خفر السواحل اليوناني.

وقال خفر السواحل إن القارب عُثر عليه صباح اليوم، على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً، أي ما يعادل 28 كيلومتراً، جنوب جزيرة كريت، مشيراً إلى أنه لم تتوافر على الفور معلومات إضافية بشأن هويات الأشخاص الاثني عشر الذين فقدوا حياتهم.

وفي السياق، رصدت السلطات قاربين آخرين جنوب الجزيرة، يحمل الأول 47 شخصاً، فيما يقل الثاني 40 شخصاً، وأوضح خفر السواحل أنه يجري نقل جميع من كانوا على متنهما إلى أحد الموانئ الواقعة على الساحل الجنوبي لجزيرة كريت.

ويأتي الحادث في ظل تواصل رحلات الهجرة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر، إذ شهدت الأشهر الأخيرة عبور آلاف المهاجرين انطلاقاً من السواحل الشمالية لأفريقيا باتجاه اليونان، التي تقع على أحد مسارات الهجرة الرئيسة التي يسلكها أشخاص فارون من الصراعات والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا سعياً للوصول إلى أوروبا.

وفي حادثة أخرى، فقد 21 شخصاً أخر حياتهم إثر غرق مركب كان يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل شمال غرب السنغال، فيما نجا شخص واحد، وفق حصيلة أولية أعلنتها السلطات السنغالية.

وقالت وزارة الداخلية السنغالية، في بيان، إن الحادث أسفر عن انتشال 21 جثة وإنقاذ ناجٍ واحد، مساء السبت 7 تشرين الثاني 2026، مؤكدة استمرار عمليات البحث والإنقاذ، وتقديم المساعدة للناجين المحتملين، إلى جانب مساندة عائلات الضحايا.

(أم)

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