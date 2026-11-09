"التعليم باللغة الأم حق لكل مكوّن وتقليص تدريس الكردية غير مقبول"

أكد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الدرباسية، سعود معيش وعضو اتحاد المثقفين في مدينة الدرباسية، أكرم درويش، أن التعليم باللغة الأم حق أساسي للحفاظ على هوية المكونات وثقافتها، وأن تقليص تدريس اللغة الكردية إلى ثلاث حصص أسبوعياً أمر غير مقبول.

"التعليم باللغة الأم حق لكل مكوّن وتقليص تدريس الكردية غير مقبول"
خبر
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   07:30
الدرباسية
ميراف عيسو
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رداً على قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية القاضي بتقليص عدد ساعات تدريس اللغة الكردية في المدارس، قال عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الدرباسية، سعود معيش: "إن التعليم باللغة الأم حق لكل مكوّن"، مشدداً على رفض تقليص تدريس اللغة الكردية إلى ثلاث حصص أسبوعياً وجعلها مادة اختيارية.

وأوضح أن اللغة الكردية غنية بمفرداتها وتراكيبها، ولا يمكن إنكار وجودها، وأن تعلّم الطالب بلغته الأم يعزز قدرته على التفوق الدراسي.

وأضاف أن اللغة الكردية كانت مادة أساسية على مدى 14 عاماً، وأن تقليص حصصها يتعارض مع نظام الإدارة الذاتية القائم على حق كل مكوّن في التعلّم بلغته. ولفت إلى أن الطلاب كانوا يتعلمون العربية إلى جانب الكردية، والكردية إلى جانب العربية، بهدف إتقان اللغتين، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية والعدالة.

وقال إن الحكومة أصدرت قراراً جعل اللغة الكردية مادة اختيارية، ورأى أن ذلك لا يمنحها مكانة اللغة الرسمية.

وشدد على ضرورة دعم مطالب الطلاب وحقهم في التعلّم بلغتهم الأم، مؤكداً أهمية النضال السياسي لضمان الاعتراف بالكردية لغة رسمية. ودعا إلى تغيير النهج السلطوي وتبنّي نهج ديمقراطي يعترف بحقوق الكرد.

واختتم بالتأكيد على أن تعدّد مكونات سوريا يستوجب ضمان حقوقها وحمايتها، وفي مقدمتها الحرية والتعليم باللغة الأم.

بدوره، أكد عضو اتحاد المثقفين في مدينة الدرباسية، أكرم درويش، أن اللغة ركيزة أساسية في هوية الشعوب، وأن لكل مكون الحق في التعليم بلغته الأم.

وأوضح أن المطالبة بالتعليم باللغة الكردية لا تعني رفض اللغات الأخرى، مشيراً إلى أنهم درسوا العربية، لكن استخدام اللغة الأم يمنح الإنسان حرية وراحة أكبر في التعبير عن نفسه وهويته.

وذكر أن الأنظمة التي تسعى إلى قمع المجتمعات تلجأ إلى إقصاء لغاتها لطمس هويتها، لافتاً إلى أن الطلاب الكرد قد يواجهون صعوبات عند الدراسة بالعربية، فيما يساعدهم التعليم بلغتهم الأم على الاستيعاب والتعبير بصورة أفضل.

وأضاف أن الطلاب تلقّوا تعليمهم بلغتهم الأم لأكثر من عشر سنوات، فدرس العرب بالعربية والكرد بالكردية، معرباً عن أمله في تغيير الواقع الحالي وضمان حق كل مكوّن في الدراسة بلغته.

وفي ختام حديثه، دعا أبناء المجتمع إلى تجنّب الفتنة وإيصال مطالبهم عبر حراك سياسي حضاري وسلمي، مطالباً الأحزاب الكردية بأداء دورها في هذا الإطار.

(ف)

ANHA


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