توغل إسرائيلي في ريف درعا الغربي وحاجز للتفتيش بريف القنيطرة

تسيّر القوات الإسرائيلية دوريات بآليات عسكرية مصفحة في ريف درعا، وتنصب حاجز تفتيش في القنيطرة.

توغل إسرائيلي في ريف درعا الغربي وحاجز للتفتيش بريف القنيطرة
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الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   09:29
مركز الأخبار
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أفادت مصادر محلية بتوغل رتل عسكري تابع للقوات الإسرائيلية مكوّن من خمس آليات مصفحة، انطلاقاً من ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية في ريف درعا الغربي، ويتجول حالياً في محيط بلدات عابدين وجملة والمسريتية وقرية صيدا الجولان. 

ويتزامن ذلك مع نصب القوات الإسرائيلية حاجزاً عند مفرق رسم الحلبي في ريف القنيطرة، شمال شرق قرية رويحينة، وعلى نحو 11 كيلومتراً جنوب شرق مدينة القنيطرة، حيث يفتش عناصرها المارة والمركبات.

(أم)

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