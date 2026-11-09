موقع إسرائيلي: استعدادات لدخول قوة استقرار متعددة الجنسيات إلى غزة

كشفت مصادر إسرائيلية عن استعدادات لنشر "قوة استقرار متعددة الجنسيات" في غزة تضم نحو 250 جندياً، بالتزامن مع ضغوط ترامب على نتنياهو لتنفيذ خطته للسلام.

موقع إسرائيلي: استعدادات لدخول قوة استقرار متعددة الجنسيات إلى غزة
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   11:32
مركز الأخبار
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كشفت مصادر أمنية إسرائيلية لموقع "واللا" عن استعدادات لدخول "قوة استقرار متعددة الجنسيات" إلى قطاع غزة، بمشاركة قوات أميركية وضباط من دول أجنبية ينتشرون قرب الحدود مع القطاع.

وأكدت المصادر رصدَ ضباط أجانب برفقة قوات أميركية قرب حدود غزة خلال الأسبوعين الماضيين، استعداداً لدخول القوة إلى عمق القطاع.

وأضافت أيضاً أن قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوباً تحولت إلى منشأة أميركية شديدة التحصين، بعد موافقة إسرائيل على إدخال قوة أولية متعددة الجنسيات تضم نحو 250 جندياً أجنبياً.

قبل ذلك نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين مطّلعين قولهما إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتّخاذ خطوات لتنفيذ خطّته للسّلام في غزّة، بعد تعليقها لأشهر بسبب الانتخابات الإسرائيلية.

وذكر المصدران أنّ ترامب أبلغ نتنياهو بهذا الموقف خلال اتّصال هاتفي، شارك فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشار الرئيس جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وبحسب الموقع، فإنّ الإدارة الأميركية تريد المضي في تنفيذ الخطّة، سواء شكّل نتنياهو الحكومة المقبلة، أو شكّلتها المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، لأنه لا يوجد بديل آخر موثوق بالنسبة لها.

(م ش)

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