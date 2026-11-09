انخفاض درجات الحرارة في سوريا وتحذيرات من الصقيع والضباب في عدة مناطق

تراجعت درجات الحرارة في سوريا دون معدلاتها، وسط تحذيرات من الصقيع والضباب، ورياح نشطة تتجاوز سرعتها أحيانا 45 كيلومتراً في الساعة.

انخفاض درجات الحرارة في سوريا وتحذيرات من الصقيع والضباب في عدة مناطق
المجتمع والحياة
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   09:48
مركز الأخبار
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تراجعت درجات الحرارة في سوريا، اليوم، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو درجتين إلى خمس درجات مئوية، بالتزامن مع انحسار تأثير المنخفض الجوي تدريجياً وميل الأجواء إلى الاستقرار، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتوقع المركز أن يكون الطقس خريفياً مستقراً وبارداً نسبياً خلال النهار، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، فيما تسود أجواء باردة ليلاً، وتشتد البرودة في المرتفعات الجبلية.

وحذر من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الشمالية والبادية خلال ساعات الصباح الباكر، فضلاً عن احتمال تشكل الضباب في منطقة القلمون وغوطة دمشق والمنطقة الوسطى خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في بقية المناطق، خفيفة إلى معتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها أحيانا 45 كيلومترا في الساعة، ولا سيما في المرتفعات الساحلية وأجزاء من المنطقة الشرقية، فيما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف ارتفاع الموج خلال ساعات المساء.

وتسجل درجات الحرارة في دمشق 17/6، وفي ريف دمشق والقلمون 12/1، والقنيطرة 17/4، ودرعا 18/6، والسويداء 15/5، وحمص 15/5، وحماة 15/5، واللاذقية 20/11، وطرطوس 21/13، وحلب 17/5، وإدلب 16/5، ودير الزور 16/5، والرقة 15/4، والحسكة 16/8.

(م ش)

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