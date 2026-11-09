عمر أوجلان: نحيي نضال روج آفا من أجل اللغة الكردية

أعرب النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في ولاية رها بشمال كردستان عمر أوجلان عن دعمه لنضال شعب روج من أجل تحصيل حقوقه في التعلم باللغة الأم.

عمر أوجلان: نحيي نضال روج آفا من أجل اللغة الكردية
خبر
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   08:52
مركز الأخبار
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قال النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في ولاية رها بشمال كردستان عمر أوجلان في تسجيل مصور "يعيش شعبنا في روج آفا حياته بعزة وكرامة، وإننا نحيي هذا النضال العريق من أجل اللغة الكردية. فمنذ أشهر، يدافع أهلنا في روج آفا عن لغتهم ووجودهم، وبات لزاماً أن تتواصل هذه الأنشطة والفعاليات والمسيرات بلا توقف. فاللغة الكردية هي جوهر وجود الكرد وعنوان هويتهم".

ودعا أوجلان الحكومة الانتقالية إلى الاعتراف باللغة الكردية "لذا يجب على النظام السوري أن يعترف رسمياً باللغة الكردية، وأن يقر بالتعليم بها في إطار شامل. لقد بلغ الشعب الكردي مرحلة يرفض فيها قطعيّاً التعرض للضغوط، أو السحق، أو الإقصاء، أو سياسات الصهر".

وحثّ النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في ولاية رها شعب روج آفا على مواصلة نضاله من أجل الحصول على حقوقه الثقافية واللغوية "لقد حان الوقت لينتفض الكرد وينهضوا بأنفسهم، فهذه ساعتهم التاريخية. إنهم يعيشون على هذه الأرض منذ آلاف السنين، ونحن نقف إلى جانبهم بلغتهم وثقافتهم، لنحيي نضالهم المشرف هذا. إن نضالنا من أجل اللغة هو عينه نضال من أجل الوجود والبقاء. ولأن اللغة هي أساس هويتنا الأولى، فيجب أن تستمر هذه المسيرات والجهود التي يبذلها شعبنا في روج آفا بلا انقطاع. ومن هذا المنطلق، أحيي بكل إكبار هذه المقاومة وهذا النضال المستمر في روج آفا".

(م)


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