إعلان توقف إنتاج الغاز من "حقل كورمور" في جنوب كردستان

أعلن إيقاف إنتاج الغاز من حقل كورمور في جنوب كردستان، إثر تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة مساء أمس.

إعلان توقف إنتاج الغاز من "حقل كورمور" في جنوب كردستان
كردستان
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   10:53
مركز الأخبار
+

قالت شركة "دانة غاز" الإماراتية اليوم عبر بيان، أن "حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان تعرض للاستهداف بطائرة مسيّرة ليلة أمس، ما أدى إلى تعليق عمليات إنتاج الغاز في الحقل".

وأضافت الشركة أن الفرق المختصة باشرت إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن الحادث، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية.

وكان حقل كورمور الغازي قد تعرض لهجوم مساء أمس الأحد، الأمر الذي دفع وزارتي الثروات الطبيعية والكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق الفيدرالي إلى إصدار بيان مشترك، أعلنتا فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثير الهجوم على ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية.

(أم)

العلامات:

المقال السابق

انخفاض درجات الحرارة في سوريا وتحذيرات من الصقيع والضباب في عدة مناطق

المادة التالية

اليونان تنتشل 12 جثة من قارب مهاجرين وتنقذ 18 آخرين

أخبار ذات صلة

وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة تعلنان دمج 4156 مقاتلاً ضمن المنظومة الأمنية الاتحادية

وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة تعلنان دمج 4156 مقاتلا...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 12:03

برلمان إقليم كردستان العراق الفيدرالي أمام انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة الجديدة

برلمان إقليم كردستان العراق الفيدرالي أمام انتخاب رئيس ...

الأربعاء 4 تشرين الثاني, 2026 - 15:06

قوات الدفاع الشعبي تستذكر شهداءها من شرق كردستان

قوات الدفاع الشعبي تستذكر شهداءها من شرق كردستان

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 13:26

وزارة البيشمركة: انسحاب القوات الأميركية من العراق يتطلب يقظة وقرارات سياسية صائبة

وزارة البيشمركة: انسحاب القوات الأميركية من العراق يتطل...

الإثنين 28 يلول, 2026 - 15:41

كونفرانس في بروكسل يبحث التمثيل الدولي للكرد لدى الأمم المتحدة

كونفرانس في بروكسل يبحث التمثيل الدولي للكرد لدى الأمم ...

السبت 3 تشرين الأول, 2026 - 15:36

اليوم تعلن عملية اندماج وحدات مقاومة شنكال ووحدات مقاومة المرأة ضمن الأجهزة الأمنية العراقية

اليوم تعلن عملية اندماج وحدات مقاومة شنكال ووحدات مقاوم...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 10:08