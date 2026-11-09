تصاعد الهجمات الروسية والأوكرانية قبيل مفاوضات أبوظبي

تصاعدت الهجمات الروسية والأوكرانية، مع إعلان موسكو استهداف منشآت للطاقة والصناعات العسكرية في أوكرانيا، فيما تحدثت السلطات الروسية عن إسقاط عشرات المسيّرات الأوكرانية شمال غرب البلاد، بالتزامن مع تصريحات ترامب أعرب فيها عن تفاؤله بقرب التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.

تصاعد الهجمات الروسية والأوكرانية قبيل مفاوضات أبوظبي
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   09:41
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ ضربات ليلية استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة ومواقع مرتبطة بالصناعات العسكرية الأوكرانية، بينها منشأة لتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، وعدد من محطات الكهرباء، إضافة إلى سفينة شحن في البحر الأسود، قالت إنها كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية.

في المقابل، أعلن حاكم منطقة لينينغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو، إسقاط 81 طائرة مسيّرة خلال هجوم استهدف منطقة صناعية في مدينة كيريشي شمال غرب البلاد، مشيراً إلى أن عمليات التصدي لا تزال مستمرة، وأن شقة سكنية تعرضت لأضرار، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتضم كيريشي مصفاة نفط رئيسية، فيما تشكل منطقة لينينغراد منفذاً مهماً لصادرات النفط والحبوب الروسية عبر بحر البلطيق.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريباً، مشيراً إلى أن أوكرانيا قد تشهد تغيراً في حدودها ضمن أي تسوية محتملة.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إن بلاده لم تحقق مكاسب من إمدادات الأسلحة إلى كييف، معتبراً أن الولايات المتحدة قدمت للأوكرانيين أفضل الأسلحة من دون الحصول على مقابل، كما نفى مسؤوليته عن القيود التي طاولت خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في أوكرانيا، مشيراً إلى أن إيلون ماسك أعاد تشغيلها.

وتأتي هذه التصريحات قبيل جولة مفاوضات روسية أميركية أوكرانية مرتقبة في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني، يُنتظر أن تبحث الضمانات الأمنية المتبادلة والقضايا الإنسانية والخطوات اللاحقة للتسوية.

(م ش)

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