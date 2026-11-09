العثور على جثة رجل قرب الحدود السورية التركية غرب زركان

عُثر على جثة رجل في العقد الثالث من العمر قرب قرية الأسدية غرب زركان على الحدود السورية التركية.

العثور على جثة رجل قرب الحدود السورية التركية غرب زركان
خبر
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   12:45
الحسكة
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عثر أهالي قرية الأسدية غرب مدينة زركان بريف الحسكة، على جثة رجل في العقد الثالث من العمر، مجرّدة من الملابس، في محيط القرية، قرب الحدود السورية التركية.

وشهد الموقع استنفاراً أمنياً وطبياً للكشف عن هوية الرجل وتحديد أسباب وفاته وملابساتها، فيما لم تتضح، وفق المعلومات الأولية، ظروف الحادثة.

ولا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن سبب الوفاة أو احتمال ارتباطها بمحاولة عبور الحدود.

(ج م/ ل م)

ANHA 

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