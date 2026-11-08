هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف حقل كورمور في السليمانية

استهدف هجوم بطائرات مسيّرة حقل كورمور للغاز في السليمانية بجنوب كردستان، دون ورود معلومات بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف حقل كورمور في السليمانية
خبر
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   23:30
مركز الأخبار
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أفادت وكالة روج نيوز بأن حقل كورمور للغاز في السليمانية بإقليم جنوب كردستان تعرّض لهجوم بطائرات مسيّرة، دون ورود تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

 (ف)

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