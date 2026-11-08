غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت وادي السلوقي وحداثا والمنصوري وبرعشيت في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدفان بلدات في جنوب لبنان
العالم والشرق الأوسط
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   23:26
مركز الأخبار
+

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، فيما تعرضت بلدات حدودية لقصف مدفعي متقطع.

واستهدفت إحدى الغارات وادي السلوقي في اتجاه بلدة شقرا، كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات حداثا والمنصوري وأطراف برعشيت.

وفي قضاء صور، طال قصف مدفعي بلدة المنصوري، فيما تعرضت أطراف بلدة زوطر الشرقية لقصف مدفعي متقطع انطلق من مرابض الجيش الإسرائيلي. كذلك استهدف القصف حرج بلدة عيتا الشعب.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب عمليات تجريف وحرق منازل نفذها الجيش الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية في وقت سابق من اليوم.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

وفاة 5 أشخاص إثر انهيار جرف رملي على خيام نازحين في غزة

المادة التالية

هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف حقل كورمور في السليمانية

أخبار ذات صلة

مسؤول إيراني: طهران تشترط خطوات أمريكية عملية قبل استئناف المفاوضات النووية

مسؤول إيراني: طهران تشترط خطوات أمريكية عملية قبل استئن...

الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026 - 16:32

مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار جنوب بولندا

مقتل 5 أشخاص جراء إطلاق نار جنوب بولندا

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 19:20

الرئيس الإسرائيلي يكلف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة

الرئيس الإسرائيلي يكلف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة

السبت 7 تشرين الثاني, 2026 - 22:37

خلافات جنوب كردستان وتداعيات الانتخابات الأمريكية محورا الصحف

خلافات جنوب كردستان وتداعيات الانتخابات الأمريكية محورا...

الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026 - 08:58

تهديدات بوجود قنابل تربك رحلات جوية ومؤسسات إعلامية في أوروبا

تهديدات بوجود قنابل تربك رحلات جوية ومؤسسات إعلامية في ...

الجمعة 6 تشرين الثاني, 2026 - 19:38

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوبا

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوبا

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 23:16