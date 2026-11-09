البارزاني يدعو الاتحاد الوطني الكردستاني للجلوس إلى طاولة للحوار

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني عموم الأطراف السياسية في جنوب كردستان إلى المشاركة في العملية السياسية وتشكيل حكومة موسعة، وخاطب الاتحاد الوطني: "أدعو الإخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني للجلوس إلى طاولة الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".

البارزاني يدعو الاتحاد الوطني الكردستاني للجلوس إلى طاولة للحوار
كردستان
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   13:18
مركز الأخبار
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دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم، الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحزب الديمقراطي، لمعالجة الخلافات ووضع حد للأزمة السياسية في جنوب كردستان، وضرورة تغليب مصلحة شعب الإقليم على المصالح والأهداف السياسية للأطراف.

وقال بارزاني، في بيان نشره اليوم، إن: "مصلحة شعب كردستان أكبر وتسمو فوق أي مصلحة أو هدف آخر".

ودعا البارزاني الاتحاد الوطني للحوار، وقال: "أدعو الإخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني للجلوس إلى طاولة الحوار مع الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل معالجة المشكلات ووضع حد للأزمة السياسية في إقليم كردستان".

وأعرب عن رغبته في مشاركة عموم الأطراف السياسية الأخرى في إقليم كردستان في العملية السياسية، والعمل معاً على تشكيل حكومة موسعة ووطنية تلبي مطالب شعب كردستان وتطلعاته.

وكان برلمان إقليم كردستان قد عقد أعماله في 4 تشرين الثاني، بعد قرابة عامين، إثر تعثر التوافق بين القوى السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب والصلاحيات، ولم يشارك في أعملها الاتحاد الديمقراطي الكردستاني.

وفي اليوم التالي في 5 تشرين الثاني، أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، انسحاب الحزب من حكومة الإقليم، احتجاجاً على عقد الجلسة دون مشاركة الاتحاد الوطني، ووصف الحكومة بـ "الفاشلة"، وأعلن عدم اعترافهم بالبرلمان بصيغته الحالية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق الخلاف المستمر بين الحزبين بشأن تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة، عقب انتخابات برلمان الإقليم التي جرت في 20 تشرين الأول 2024، وحصل فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني.

وتتركز الخلافات بين الطرفين حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب الحكومية والإدارية، في ظل تباين مواقفهما بشأن حصص المشاركة في السلطة وآلية استئناف عمل المؤسسات البرلمانية.

(أم)

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