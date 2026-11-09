مشفى مراد في تربه سبيه.. خدمات طبية متكاملة وتسهيلات إنسانية لعوائل الشهداء والفقراء

يعمل مشفى مراد الخاص في مدينة تربه سبيه على توفير الرعاية الطبية لسكان المدينة وريفها، في ظل حاجة الأهالي إلى خدمات صحية كانوا يضطرون سابقاً إلى السفر للحصول عليها في مشافي قامشلو وديرك، وما يرافق ذلك من أعباء مالية ومخاطر، ولا سيما عند نقل الحالات الإسعافية والحرجة.

مشفى مراد في تربه سبيه.. خدمات طبية متكاملة وتسهيلات إنسانية لعوائل الشهداء والفقراء
مشفى مراد في تربه سبيه.. خدمات طبية متكاملة وتسهيلات إنسانية لعوائل الشهداء والفقراء
مشفى مراد في تربه سبيه.. خدمات طبية متكاملة وتسهيلات إنسانية لعوائل الشهداء والفقراء
مشفى مراد في تربه سبيه.. خدمات طبية متكاملة وتسهيلات إنسانية لعوائل الشهداء والفقراء
مشفى مراد في تربه سبيه.. خدمات طبية متكاملة وتسهيلات إنسانية لعوائل الشهداء والفقراء
مشفى مراد في تربه سبيه.. خدمات طبية متكاملة وتسهيلات إنسانية لعوائل الشهداء والفقراء
مشفى مراد في تربه سبيه.. خدمات طبية متكاملة وتسهيلات إنسانية لعوائل الشهداء والفقراء
مشفى مراد في تربه سبيه.. خدمات طبية متكاملة وتسهيلات إنسانية لعوائل الشهداء والفقراء
مشفى مراد في تربه سبيه.. خدمات طبية متكاملة وتسهيلات إنسانية لعوائل الشهداء والفقراء
المجتمع والحياة
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   05:15
قامشلو
ريناس رمو
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حتى قبل عدة سنوات، كان أهالي تربه سبيه يضطرون للتوجه إلى مشافي مدينتي قامشلو أو ديرك من أجل تلقي العلاج في الحالات الإسعافية نظراً لافتقار المدينة للمشافي، ولكن مؤخراً جرى افتتاح مشفى مراد الخاص في المدينة، والذي تحوّل تدريجياً من منشأة طبية اعتيادية إلى ملاذ إنساني آمن لعوائل الشهداء والفقراء لمراعاتها للظروف المعيشية القاسية للأهالي عبر باقة من الخدمات المجانية والتسهيلات الإنسانية.

ويضم المشفى أقساماً للأشعة والمختبر، والأطفال، والحاضنات الحديثة، إلى جانب عيادات تخصصية متنوعة تستقطب كوادر طبية من المنطقة. كما يحتوي على غرفتي عمليات مجهزتين لإجراء عدد من العمليات الجراحية، تشمل جراحات العظام والقيصرية واستئصال الرحم والمرارة بالتنظير، إضافة إلى عمليات الأنف والكسور وغيرها.

وفي إطار تطوير خدماته، قال الدكتور رضوان علي، القائم على إدارة المشفى، إن الإدارة تعمل على توسيع خطتها الخدمية خلال الفترة المقبلة، من خلال إنشاء طابق مستقل ومخصص بالكامل لقسم العمليات الجراحية، بهدف استيعاب الضغط المتزايد، إلى جانب السعي لتوفير جهاز تصوير طبقي محوري مستقبلاً.

الواجب الأخلاقي: الأولوية لعوائل الشهداء والفقراء

ويقول الدكتور رضوان، إن المشفى لم ينعزل عن النسيج الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنطقة، بل وضع ميثاقاً إنسانياً صارماً يراعي الحالات الصعبة؛ حيث يقدّم المشفى خدمات طبية وعلاجية مجانية بالكامل لعوائل الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل حماية المكتسبات المجتمعية.

وأضاف: "كما يفرد المشفى جناحاً خاصاً لمراعاة الحالات الإنسانية من العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود، من خلال تقديم حسومات كبرى تصل إلى حد الإعفاء التام من تكاليف العمليات الجراحية والتحاليل المخبرية والأدوية، بالتعاون مع الكوادر الطبية الإنسانية العاملة فيه".

ارتياح شعبي وإشادة بالدور الإنساني

وتشير آراء عدد من المراجعين من مدينة تربه سبيه وريفها إلى حالة الرضا من المشفى نظراً لمستوى النظافة والرعاية المتميزة، فضلاً عن المعاملة العطوفة من الكادر التمريضي والإداري ويرى الأهالي أن وجود هذا المشفى يُعد بمثابة صمام أمان يغنيهم عن تكاليف النقل الباهظة والمخاطر المترتبة على نقل الحالات الإسعافية الحرجة خارج حدود المدينة.

وطالب الإداري في مستشفى مراد، الدكتور رضوان الأهالي بمراجعة الإدارة عند وجود أي ملاحظة لهم على الكادر الطبي أو التعامل وأن آراء الأهالي يساعد على تطوير المستشفى وأن باب المستشفى مفتوح للمبادرات الخيرية والتعاون مع المنظمات الإنسانية في تربه سبيه.

وفي ظل احتياجات المنطقة الصحية والظروف الاقتصادية التي يواجهها سكانها، تبرز أهمية استمرار تطوير الخدمات الطبية وتوفير الإمكانات اللازمة لها، إلى جانب تعزيز المبادرات الإنسانية التي تخفف الأعباء عن العائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.

(ح)

ANHA

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