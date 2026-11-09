تصعيد في مضيق هرمز وتحركات قطرية لكسر جمود المفاوضات الأميركية الإيرانية

تزامنت التطورات العسكرية في مضيق هرمز مع تحركات دبلوماسية تقودها قطر، وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران وتلويح ترامب باستئناف الهجمات على إيران.

تصعيد في مضيق هرمز وتحركات قطرية لكسر جمود المفاوضات الأميركية الإيرانية
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   09:17
مركز الأخبار
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نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مسؤول محلي قوله إن المواقع التي استهدفها الهجوم الأميركي على جزيرة قشم، ليل الأحد، كانت بعيدة عن المناطق السكنية والتجارية، ولم تؤثر على أي بنية تحتية أو خدمات حيوية. وكانت وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أفادت بسماع انفجارات في الجزيرة الواقعة قرب مضيق هرمز في وقت متأخر من مساء الأحد.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مسؤول في البحرية التابعة للحرس الثوري، لم تسمه، قوله إن أنظمة دعم الملاحة في جنوب مضيق هرمز دمرت، مضيفاً أن أي سفن غير مصرح لها لم تعبر الممر البحري خلال الليل.

سياسياً، أظهر جدول أعمال البيت الأبيض أن ترامب سيلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في اجتماع مغلق، الاثنين، كما من المقرر أن يلتقي نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس بالمسؤول القطري.

وتؤدي قطر دوراً في الوساطة بين واشنطن وطهران، من خلال نقل المقترحات ومحاولة تقريب وجهات النظر بشأن البرنامج النووي الإيراني وشروط إنهاء الصراع. غير أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال الأحد إن المفاوضات لم تحقق سوى تقدم محدود، مستبعداً حدوث انفراجة قريبة، رغم تأكيده أن ترامب يفضل التوصل إلى حل دبلوماسي.

وفي المقابل، ربط ترامب تجنب شن ضربات جديدة على إيران بإحراز تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق وصفه بالقوي، لكنه حذر من أن واشنطن حددت أهدافاً إضافية للبنية التحتية الإيرانية، بينها جسور، في حال استئناف العمليات العسكرية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عنه قوله إن احتمال إصدار أوامر بشن هجمات جديدة مستبعد إلى حد بعيد ما دامت المحادثات تتقدم، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة حددت 38 جسراً يمكن استهدافها.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي أدت إلى توقف جهود الوسطاء الرامية إلى التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن، مضيفاً أن بلاده تنتظر استئناف الوسطاء تحركاتهم الدبلوماسية.

وكان الديمقراطيون قد انتزعوا الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي، في نتيجة شكلت ضربة سياسية لإدارة ترامب، وأثارت ردود فعل إيرانية عدّت النتيجة مؤشراً إلى تراجع موقف الرئيس الأميركي الداخلي.

(م ش)

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