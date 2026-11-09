قرقاش: التوصل إلى تسوية شاملة بين واشنطن وطهران يبدو صعباً

حذر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات من استمرار عدم الاستقرار الإقليمي، مستبعداً التوصل إلى تسوية شاملة بين واشنطن وطهران، وداعياً إلى تعزيز القدرات الدفاعية ومواصلة الانخراط الدبلوماسي.

قرقاش: التوصل إلى تسوية شاملة بين واشنطن وطهران يبدو صعباً
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   12:56
مركز الأخبار
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حذر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، اليوم، من استمرار حالة الضبابية وعدم الاستقرار في المنطقة لفترة طويلة، معتبراً أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب يبدو أمراً صعباً، في ظل غياب مؤشرات على انفراجة دبلوماسية قريبة.

وقال قرقاش، خلال مشاركته في "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، إن المنطقة مطالبة بالاستعداد لفترة طويلة من عدم اليقين، لا يمكن خلالها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو إقامة نظام إقليمي مستقر أمراً مضموناً، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب الأميركية على إيران قد تستمر لفترة طويلة.

وأضاف أن هذه التطورات تفرض على الإمارات الاستثمار في قدراتها الدفاعية وتعزيز قوة الردع وتوطيد شراكاتها الأمنية الدولية، لافتاً إلى أن بلاده عارضت الحرب الأميركية على إيران منذ بدايتها.

وأشار قرقاش إلى أن استمرار حالة عدم اليقين سيجعل الإمارات بحاجة إلى مواصلة الانخراط الدبلوماسي مع إيران وشركائها الإقليميين والدوليين، موضحاً أن بعض أشكال التواصل قد تفرضها في المرحلة القريبة اعتبارات عملية ومصالح متبادلة.

وذكر أن الحرب أظهرت أهمية التعاون الدفاعي والأمني بين الإمارات والولايات المتحدة، موجهاً الشكر إلى فرنسا وإسرائيل واليونان ومصر والهند على ما وصفه بالدعم والتضامن مع بلاده، بعدما ساعدت دول عدة الإمارات في التصدي لهجمات إيرانية خلال وقت سابق من العام الجاري.

وكان قرقاش قد قال، خلال كلمة ألقاها في المنامة في الأول من تشرين الثاني، إن الإمارات "مستعدة للأسوأ"، في ظل مخاوف من تجدد الضربات الأميركية على إيران واحتمال رد طهران باستهداف دول الخليج.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن جهات أمنية رفيعة المستوى في إسرائيل والولايات المتحدة تؤيد توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، بهدف تقويض قدراتها العسكرية وبرنامجها النووي، في خطوة قد تعزز موقف واشنطن في المفاوضات مع طهران.

(م ش)

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