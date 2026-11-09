واشنطن تبحث تسويات مع إيران وأوكرانيا وسط مخاوف من استمرار نفوذ طهران الإقليمي

تعود ملفات إيران وأوكرانيا إلى واجهة الحراك الدبلوماسي، بالتزامن مع نقاشات حول تداعيات أي تسويات محتملة على المنطقة.

واشنطن تبحث تسويات مع إيران وأوكرانيا وسط مخاوف من استمرار نفوذ طهران الإقليمي
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 9 تشرين الثاني, 2026   08:57
مركز الأخبار
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تناولت صحيفتا "واشنطن بوست" و"هآرتس" مساعي إدارة ترامب لتسويات في إيران وأوكرانيا بعد انتكاسة انتخابية، والتحذيرات من بقاء النفوذ الإيراني الإقليمي حتى بعد أي اتفاق محتمل.

هزيمة ترامب الانتخابية تدفعه للبحث عن تسويات في إيران وأوكرانيا

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تحليل لها أن الهزيمة السياسية التي مُني بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة دفعت إدارته إلى تكثيف جهودها لإنهاء أو احتواء حربين ما زالتا تستنزفان السياسة الأميركية، وهما الحرب مع إيران والحرب في أوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، تواجه الإدارة الأميركية ضغوطاً متزايدة لإيجاد مخرج من المواجهة مع إيران، في ظل تنامي الاستياء الداخلي من استمرار الحرب واحتمالات التصعيد العسكري. وفي هذا السياق، تتحرك واشنطن عبر قنوات دبلوماسية متعددة، بينها التواصل مع الصين لدفع طهران نحو تسوية تنهي النزاع. كما برز نائب الرئيس جي دي فانس كأحد أبرز الداعين إلى خفض التوتر، بعدما فتح قنوات اتصال مع مسؤولين إيرانيين وأشار إلى أن الحرب كانت خطأً سياسياً.

وفي الملف الأوكراني، تستعد الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا لعقد محادثات في أبوظبي بهدف بحث فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتقود هذه الجهود تحركات يقودها المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، الذي يسعى إلى ربط أي اتفاق لوقف الحرب بحوار أوسع حول مستقبل الأمن الأوروبي والعلاقات بين روسيا وأوروبا بعد انتهاء النزاع.

غير أن الصحيفة أشارت إلى وجود تباين واضح بين المقاربة الأميركية والأوروبية، إذ ترى دول أوروبية أن أي نقاش حول الترتيبات الأمنية المستقبلية يجب أن يأتي بعد تثبيت وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بينما تفضّل إدارة ترامب السير بالمسارين بالتوازي.

وأكدت الصحيفة أن نتائج الانتخابات الأميركية أضعفت قدرة ترامب على فرض رؤيته السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بالتقارب مع موسكو، مع توقعات بامتلاك الكونغرس الجديد أغلبية مؤيدة لتقديم دعم أكبر لأوكرانيا وفرض عقوبات أشد على روسيا. وهذا يمنح كييف أوراقاً إضافية في أي مفاوضات مقبلة.

انتهاء الحرب مع إيران لا يعني انتهاء نفوذها في الخليج

ترى صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن النقاش الدائر حالياً حول احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز يركز على جانب واحد من الأزمة، بينما يتجاهل السؤال الأهم المتعلق بشكل النظام الإقليمي بعد انتهاء المواجهة.

ويشير التحليل إلى أن أي اتفاق محتمل قد يخفف التوتر المباشر في مضيق هرمز ويعيد انسيابية حركة النفط، لكنه لن يعالج البنية الأوسع لنفوذ طهران في المنطقة. فإيران، بحسب الصحيفة، لا تعتمد فقط على قدرتها المباشرة في الضغط عبر المضيق، بل تستند أيضاً إلى شبكة من الحلفاء والجماعات المسلحة المنتشرة في عدة دول، ما يمنحها أدوات تأثير طويلة الأمد حتى في حال توقف المواجهة العسكرية المباشرة.

وتلفت الصحيفة إلى أن دول الخليج لا تنظر إلى أزمة هرمز كملف منفصل، إذ لا تزال الهجمات على منشآت الطاقة والممرات التجارية ومصالح الحلفاء الإقليميين تشكل مصدر قلق مستمر. كما أن حالة عدم اليقين الأمنية رفعت تكاليف الشحن والتأمين وأثرت على النشاط الاقتصادي في المنطقة.

ويركز التحليل بشكل خاص على العراق، حيث ترى طهران أن الحفاظ على نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لها يمثل ركناً أساسياً من استراتيجيتها الإقليمية. ورغم تعهد الحكومة العراقية بالمضي في خطوات تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن الفصائل المسلحة ما تزال تمتلك نفوذاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واسعاً يجعل مهمة تقليص دورها بالغة الصعوبة.

(م ش)

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