​​​​​​​فرهاد شامي: وجهنا ضربات قوية للمخابرات التركية وخلايا داعش، وسيتم تنفيذ المزيد من الحملات

بعد المرحلة الثانية من حملة الإنسانية والأمن ​​التي استمرت 24 يوما في مخيم الهول بقيادة قوى الأمن الداخلي وبدعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، تصاعدت هجمات الخلايا النائمة لداعش في مناطق شمال وشرق سوريا. تم ضبط 3 سيارات مفخخة في مخيم الهول، وفي تل حميس تم مصادر أكبر كمية ذخيرة بعد الباغوز. كما تم اعتقال العديد من الخلايا السرية لداعش، والتي كانت تعد لتنفيذ عمليات انتحارية. بالإضافة إلى ذلك، ومنذ بدء الحملة وحتى الآن تنشر دولة الاحتلال التركي أخبار عن اعتقال مرتزقة داعش من قبل المخابرات التركية.

مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي تحدث لوكالتنا عن مساعي الخلايا النائمة لداعش وإفشال مخططاتهم واستفزازات المخابرات التركية.

وذكر شامي أن قواتهم نفذت العديد من الحملات ضد داعش قبل بدء حملة الإنسانية والأمن، وأن هذه الحملات هي التي مهدت لحلمة الهول، واضاف: "بعد الهجمات على سجن الصناعة، نفذت قواتنا وقوى الأمن الداخلي حملات عسكرية ضد مرتزقة داعش في شمال وجنوب الحسكة، ومحيط خط قامشلو، تل حميس - تل براك، تل كوجر وصولاً دير الزور والرقة لمحاصرة داعش. العديد من العمليات الاستباقية ضد خلايا داعش النائمة والنشطة مهدت لفتح الطريق لحملة شاملة داخل مخيم الهول. ونتيجة للعديد من الوثائق والتحقيقات، بدا أن داعش كانت تسعى إلى بدء هجماتها من خيم الهول. وتلقت خلايا داعش ونساء داعش وعودا من الخلايا خارج المخيم بالمجيء وإنقاذهم لإحداث حالة من الفوضى في المنطقة.

محاولات داعش

وتابع فرهاد شامي: "عندما بدأت الحملة، بالتأكد أرادت خلايا داعش في الخارج أو الحركات اليائسة الرد على هذه الحملة، وفي نفس الوقت أرادت منح الأمل لخلاياها داخل المخيم وخارجه. كما أرادوا أن يثبتوا لأنصار داعش وحلفاءه إن داعش لا زالت باقية وعلى قيد الحياة. وبدأوا بالتحرك من أجل إظهار قوتهم، بعد انتهاء المرحلة الثانية، أراد داعش بالطبع تنفيذ عمليات انتحارية أو عمليات يائسة.

"تم الحد من وقوع مجزرة كبيرة"

وذكر الشامي أن داعش ولأجل تنفيذ هذا الهدف حاول مهاجمة المخيم بثلاث سيارات مفخخة، وتم مصادرة الذخيرة في تل حميس، واضاف حول الموضوع: "لقد فشلت تلك المحاولة. في الوقت نفسه، بدأت خلاياهم الموجود في الخط الجنوبي لمدينة قامشلو بالتحرك. هذا الخط مهم لكل من داعش والدولة التركية المحتلة. لم يقتصر الأمر على مخيم الهول، بل تم اختيار مناطق شرق الحسكة وجنوب قامشلو من أجل أن ينفذ فيها داعش هجماته، وبالتالي فتح ممر بينه وبين الحدود العراقية. نتيجة لذلك، نفذنا بعض الحملات. ونتيجة لهذه الحملات، تم الاستيلاء على مخبأ كبير لأسلحة داعش. بهذه الأسلحة أراد داعش تسليح ما بين 30 إلى 35 من خلاياه وإحداث فوضى كبيرة في المنطقة. بعد هزيمة خلايا داعش في مخيم الهول، أرادوا إثبات أنفسهم والقول إننا ما زلنا هناك ".

"المخابرات التركية وبعض التجار ينقلون الأسلحة إلى المنطقة"

ولفت شامي الانتباه إلى موضوع نقل هذه الذخيرة إلى مناطق شمال وشرق سوريا وإيصالها إلى مرتزقة داعش، وقال: "الأشخاص الذين تربطهم صلات مع بعض القوى المجاورة يساعدون داعش في نقل هذه الأسلحة. هناك دور سيئ لتجار الأسلحة وتجار البشر. وهم يقدمون بشكل خاص المساعدة لداعش والمخابرات التركية والدولة التركية المحتلة. تدخل هذه الأسلحة إلى مناطقنا من خلال المخابرات التركية ومهربي البشر والاسلحة. وفي هذا السياق لدينا تحقيقات متواصلة ".

"مع بدء الحملة تصاعدت هجمات الدولة التركية"

مع بدء الحملة وبعدها تصاعدت هجمات الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا. استشهد الرئيسين المشتركين لمكتب شؤون العدل والإصلاح، زينب محمد ويلماز شرو، بطائرات مسيرة تابعة للدولة التركية المحتلة، أثناء تفقدهما السجون التي يعتقل فيها مرتزقة داعش. وقال شامي إن الدولة التركية سعت من خلال هذه الهجمات الانتقام لخلايا داعش التي تم القضاء عليها، وقال: "نتيجة لحملة الإنسانية والأمن، شكرت العديد من القوات والتحالف الدولي، قسد وقوى الأمن الداخلي. صعدت الدولة التركية على الفور هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا. وبهذا أرادت الانتقام لهزيمة داعش في مخيم الهول. بعد هذه الحملة استشهد رفاقنا، زينب ودوغان وروجهات. هاجموا الإدارة الذاتية. لقد استهدفوا النهج بشكل كامل ".

وذكر فرهاد شامي أن الحكومة التركية حاولت من خلال هذه الهجمات إرباك وإشغال قوات سوريا الديمقراطية، وقال: "في الأساس، حاولوا إشغال قواتنا في خطوط عين عيسى وكوباني وتل تمر وزركان، حتى تبدأ الخلايا الأخرى في التحرك. ". من ناحية، أرادوا إشغالنا في خطوط الجبهة، ومن الناحية الأخرى سوف تتحرك باقي الخلايا، وتحاصر قواتنا في مناطق جنوب قامشلو وشرق الحسكة وشمال الحسكة. وهذه كانت خطة المخابرات التركية. أفشلت قواتنا هذه الخطة. الدولة التركية ممتنة لداعش التي تصل إلى الأماكن التي لا تستطيع هي الوصول إليها. على خط الحدود، تفعل الدولة التركية ذلك بنفسها، أما في الجبهات الخلفية التي لا تستطيع الوصول إليها، فإنها تفعل ذلك بأيدي داعش. وهذا تنسيق لتبادل الأدوار. كلاهما يعملان معا بهدف توجيه ضربة للثورة ".

"يحاولون تضخيم المخابرات التركية في نشرات الاخبار"

مع بدء الحملة، اتخذت الدولة التركية المحتلة أيضا إجراءات ونشرت أخبار حول اعتقال عناصر داعش من قبل المخابرات التركية. ووصف فرهاد الشامي هذه التصرفات والأخبار بأنها سخيفة، وقال: "منذ قرابة 5 أيام لم تغادر طائرات الاستطلاع التابعة للتحالف الدولي سماء إدلب وإعزاز وحلب. تم رصد تحركات لداعش هناك. نحن نعلم أنه عندما تتوجه طائرات الاستطلاع التابعة للتحالف الدولي إلى تلك المناطق، فلا بد أن لديهم طريدة هناك. لذلك فإن الدولة التركية المحتلة معرضة لخطر قيام التحالف بضرب أولئك المرتزقة مرة أخرى. في الأساس، نحن طلبنا أن يتم ضرب مرتزقة داعش في المناطق المحتلة والقضاء عليها. بناء على ذلك انطلقت حركة التحالف في سماء الأراضي المحتلة. لهذا السبب دأبت الدولة التركية على نشر الدعايات قائلة إننا قبضنا على العديد من مرتزقة داعش. بهذا تسعى إلى الحد من فضح المزيد من المعلومات عن علاقاتها مع داعش. ووصل الأمر إلى حد أنه إذا تدهورت المصالح الدولية مع الدولة التركية في المستقبل فمن الممكن أن يتم طرح ملف داعش على الطاولة ضد الدولة التركية".

’تزعم الدولة التركية اعتقال عناصر داعش؛ إنها تحميهم منا‘

"بعد حملتنا، تلقت المخابرات التركية ضربة كبيرة." بهذه الكلمات، أشار شامي إلى أن الدولة التركية تحاول في الآونة الأخيرة الترويج للمخابرات التركية وتضخيمها، وقال: "يقولون إن المخابرات التركية اعتقلت العديد من عناصر داعش. هؤلاء المرتزقة موجودون بالفعل في قبضتهم. إنهم يعتقلونهم لحماية داعش بشكل خاص من قوات التحالف الدولي وقواتنا، يريدون حماية داعش من الاستهداف. يتم تدريب هؤلاء المرتزقة في السجون. في الأساس، هي ليست سجون، بل إنهم يدعون ذلك ليظهروا أنهم يحاربون ضد داعش. بعد عملية القسم التي تم فيها إلقاء القبض على العديد من العملاء ولا زلنا نلقي القبض عليهم، وسنعلن عن حملات مهمة جدا في المستقبل، تريد الدولة التركية الترويج للمخابرات التركية وتضخيمها. لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل، فقد تلقت المخابرات ضربة وأصبحت ضعيفة. نحن مصرون على إزالة المخابرات التركية بشكل كامل من مناطق شمال وشرق سوريا".

"الحملة مستمرة"

وفي ختام حديثه ذكر فرهاد شامي أنهم وجهوا ضربة لداعش والدولة التركية من خلال عملية القسم وحملة الإنسانية والأمن، وقال: "هناك بعض الحملات الأخرى التي ستستمر في المستقبل القريب. وهذا محل فخر لشعبنا وقواتنا. هدفنا الرئيسي هو أن نكون قادرين على حماية شعبنا من خلال هذه الحملات. ويمكننا تحقيق مكتسبات كبيرة ".

(ك)

ANHA