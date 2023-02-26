​​​​​​​الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة تدين الاعتداء على النصب التذكاري للإبادة الجماعية لشهداء السيفو

ونشر الموقع الرسمي للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، اليوم الأحد، لقاء مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، بخصوص إقدام مجهولين على كسر وتخريب النصب التذكاري للإبادة الجماعية لشهداء السيفو، والمتواجد في شارع القوتلي بمدينة قامشلو.

ادان، طلعت يونس، في مستهل اللقاء الاعمال التخريبية التي تعرض لها النصب التذكاري واعتبرها كهجوم يستهدف " الأمن والاستقرار والتعايش المشترك بين مكونات المنطقة".

وأكد يونس، بأن هذه الهجمات "لن تثنيهم في المضي والاستمرار في حماية مكتسباتهم ومشروعهم في الإدارة الذاتية الديمقراطية".

وبين "سيتم توجيه كافة الجهات المختصة على الفور للبدء بتحقيقات للوصول الى هؤلاء المخربين وتسليمهم للقضاء ليتم محاسبتهم".

(ك آ/آ)

ANHA