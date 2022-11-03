بلدية الشعب في ناحية تل تمر تباشر بمشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

في ظل ما تشهد ناحية تل تمر، من هجمات شبه يومية واستهداف للبنى التحتية والمراكز الخدمية في الناحية، من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، تستمر البلديات في خدمة سكان المنطقة.

باشرت بلدية الشعب بالناحية تنفيذ مشروع إنارة الشوارع فيها بالمصابيح التي تتغذى على الطاقة الشمسية، والتي تخزن الطاقة في النهار وتنير في المساء.

ويبلغ عدد الأزرار الضوئية التي تعمل بالطاقة الشمسية 116 زر ضوئي موزعة على الأعمدة في الشوارع الرئيسية للناحية.

وقال مدير المكتب الفني لبلدية الشعب في ناحية تل تمر، كوران محمد "بدأوا بوضع الإنارة على الطريق الدولي m4 وحي الشهيد عمر بارافي وحي أحمد شوقي في الناحية، بالإضافة إلى الدوار الكبير الذي يعرف بدوار الشهيد قنديل بالطاقة الشمسية".

وحسب محمد، بلغت تكلفة المشروع حوالي 8900 دولار أميركي، دون تحديد مدة انتهاء المشروع.

ويبلغ عدد الأحياء في ناحية تل تمر 24 حي مقسماً بين فرعية وأحياء رئيسة.

(ع ه/ م ح)

ANHA