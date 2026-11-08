دراسة طويلة الأمد: القهوة المحتوية على الكافيين ترتبط بانخفاض خطر الخرف

أظهرت دراسة استمرت 43 عاماً أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة المحتوية على الكافيين يومياً ارتبط بانخفاض خطر الخرف وتحسن الإدراك.

دراسة طويلة الأمد: القهوة المحتوية على الكافيين ترتبط بانخفاض خطر الخرف
المجتمع والحياة
الأحد 8 تشرين الثاني, 2026   09:11
مركز الأخبار
+

أظهرت دراسة تابعت مشاركين أميركيين لمدة وصلت إلى 43 عاماً أن تناول القهوة المحتوية على الكافيين ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وتحسن الأداء الإدراكي مقارنة بمن نادراً ما يشربونها أو لا يشربونها مطلقاً.

وبيّنت النتائج أن أفضل المؤشرات سُجلت لدى الأشخاص الذين تناولوا كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً، إذ بلغ معدل الإصابة بالخرف بينهم 141 حالة لكل 100 ألف شخص سنوياً، مقابل 330 حالة لكل 100 ألف بين غير المعتادين على شربها.

كما ارتبط شرب كوب إلى كوبين من الشاي يومياً بنتائج إدراكية أفضل، من دون ظهور فوائد إضافية واضحة عند استهلاك كميات أكبر.

وأشارت الدراسة إلى أن شاربي القهوة المحتوية على الكافيين كانوا أقل عرضة للشكوى من تراجع الذاكرة أو صعوبات التفكير، بينما لم تُظهر القهوة منزوعة الكافيين الارتباط نفسه.

ورغم هذه النتائج، أكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت أن القهوة أو الكافيين يمنعان الخرف بشكل مباشر، إذ قد تكون هناك عوامل أخرى أسهمت في الفروق المسجلة بين المشاركين، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بصورة أدق.

(م ش)

العلامات:

المقال السابق

مخطط وكالة أنباء هاوار 08-11-2026

المادة التالية

صواريخ متبادلة ومعارك على جبهات مأرب وتعز ضمن تصعيد جديد في اليمن

أخبار ذات صلة

مستحقات معلّقة وتمويل متعثر.. ما مستقبل المصرف الزراعي التعاوني في سوريا؟

مستحقات معلّقة وتمويل متعثر.. ما مستقبل المصرف الزراعي ...

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 04:00

تحذيرات من اضطراب جوي وأمطار رعدية غزيرة في مناطق سورية بدءاً من الأحد

تحذيرات من اضطراب جوي وأمطار رعدية غزيرة في مناطق سورية...

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 21:26

الأمطار تكشف تردّي الطرق الفرعية في جل آغا وسط مطالبات بصيانتها

الأمطار تكشف تردّي الطرق الفرعية في جل آغا وسط مطالبات ...

الخميس 5 تشرين الثاني, 2026 - 04:38

خطوات للحد من خطر الإصابة بالفيروسات في الشتاء

خطوات للحد من خطر الإصابة بالفيروسات في الشتاء

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 22:08

تزايد المخاوف من الكلاب الشاردة في سوريا وسط مطالب بتوفير الأمصال واللقاحات

تزايد المخاوف من الكلاب الشاردة في سوريا وسط مطالب بتوف...

الخميس 22 تشرين الأول, 2026 - 03:36

تأخر صرف مستحقات مزارعي الحسكة يهدد الموسم الزراعي المقبل

تأخر صرف مستحقات مزارعي الحسكة يهدد الموسم الزراعي المقبل

الخميس 22 تشرين الأول, 2026 - 04:40