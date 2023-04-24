32 حزباً وقوى سياسة تبدي تأييدها لمبادرة الإدارة الذاتية

دعم الأحزاب والقوى السياسية، جاء خلال بيان مشترك، جاء في مستهله: "بعد دخول بلدنا سوريا في أزمة سياسية، بعد الحراك الشعبي الثوري الذي بدأ منتصف آذار من عام (2011 )، كنا ولا نزالُ كقوى سياسية في شمال وشرق سوريا؛ نؤمنُ بالحوار طريقاً لحلِّ جميع المشكلات والقضايا العالقة مع مختلف الأطرافِ الفاعلة في سوريا، وكنا ولا نزالُ ننادي بالإخّوةِ والتعايشِ المشترك، والحلول السياسية الديمقراطيّة.

وخاصة القرارات المتعلقة بحل الأزمة السورية ومنها القرار (2254)، لم نكن يوماً ممن يسعونَ إلى الانفصال في سوريا كما يحاولُ أعداء الديمقراطيّة من الدول الإقليمية وبعض الأطراف الأخرى الترويج له، مشروعنا واضحٌ منذ البداية؛ سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، وإن الأطرافَ التي تتهمنا بـ "الانفصال والتقسيم" وفي مقدمتها تركيا، هي التي تسعى إلى تقسيم الجغرافية السورية الحالية وسياساتهم تؤكدُ ذلك".

الأحزاب والقوى السياسية أعلنت دعمها وتأييدها لمبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أطلقتها في 18 نيسان الجاري، لحل الأزمة السورية، وقالت: "نحن الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على هذا البيان، نبدي دعمنا وتأييدنا لهذه المبادرة، ونجدّدُ رغبتنا وجديتنا في التوصّلِ إلى حلٍّ سياسيٍّ للأزمة السورية، ولا سيما أننا قدمنا مبادرات وأكثر من خارطة طريق في سبيل حل الأزمة، وإيماناً منا بأن الحل السياسي هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، يأتي تأييدنا ودعمنا لمبادرة الإدارة الذاتية، ولجميع المبادرات وخاصة الأممية بدءاً من البيان الأول لاجتماع جنيف الخاص بسوريا، وقرار مجلس الأمن /2254/، وكل القرارات الدولية ذات الصلة.

الأحزاب الموقعة على البيان:

١ - حزب الاتحاد الديمقراطي.

٢ - حزب الخضر الديمقراطي.

٣ - حزب السلام الديمقراطي الكردستاني.

٤ - الاتحاد الليبرالي الكردستاني.

٥ - حزب الشيوعي الكردستاني.

٦ - البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا.

٧ - الحزب الديمقراطي الكردي السوري.

٨ - الحزب اليساري الكردي في سوريا.

٩ - الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا.

١٠ - حزب سوريا المستقبل

١١ - حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني.

١٢ - حركة التجديد الكردستاني.

١٣- اتحاد الشغيلة الكردستاني.

١٤ - الهيئة الوطنية العربية.

١٥ - حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا.

١٦ - حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.

١٧ - حركة الإصلاح- سوريا.

١٨ - الحزب الآشوري الديمقراطي.

١٩- حزب التآخي الكوردستاني.

٢٠- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا.

٢١- حركة المجتمع الديمقراطي.

٢٢ - مؤتمر ستار.

٢٣ - حزب المحافظين.

٢٤ - حزب النضال الديمقراطي.

٢٥ - تيار المستقبل الكردستاني.

٢٦ - الحزب الديمقراطي الكوردستاني- غرب كوردستان.

٢٧- هيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير الديمقراطي.

٢٨- حزب الاتحاد السرياني.

٢٩- حزب التجمع الوطني الكردستاني .

٣٠- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي).

٣١- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).

٣٢- تيار اليسار الثوري في سوريا".

(سـ)